LIKER Å DATE: Hasse Hope forteller at han liker å møte nye mennesker, og er en flittig bruker av datingapper. Her i forbindelse med pressetreff for «Senkveld-slaget: Øst mot Vest». Foto: Anniken Aronsen/VG

Hasse Hopes villeste Tinder-historie: – Enten spik spenna gæren eller den råeste dama jeg har møtt

LANGESUND (VG) Det ble imidlertid bare med den ene daten.

Den tidligere «Karl Johan»-programlederen Hasse Hope (33) er som mange aktiv på datingapper som Tinder og Happn.

«Er i Oslo denne helgen, neste helg og helgen etter det, bor her og har ingen planer om å flytte», står det i biografien hans på appen Tinder, kan han fortelle VG, som møter ham i forbindelse med hans deltagelse i «Senkveld-slaget: Øst mot Vest».

Et lite stikk til dem som er på reise, og oppfordrer til å ta kontakt om man «vil ha det litt gøy».

Hans beste Tinder-tips er nemlig:

– Ikke skriv for mye om deg selv i bioen. Ha en kort setning eller en vits, noe som gir en følelse av hvem du er. «Show don’t tell», forklarer han.

Hemmelighetsfull rundt kjæreste

Datingappene har han brukt sånn omtrent i tre år. Og han har vært på endel dater, uten at han vil avsløre noe antall.

– Jeg synes det er gøy å møte nye mennesker, også er det ikke lenger så kleint. For 5–6 år siden var det mer ubehagelig. Tinder har gjort det lettere, og jeg synes ikke at dating er kleint, sier han.

– Har du funnet deg noen kjæreste på Tinder?

– Kanskje det, sier han lurt.

– Skal jeg tolke det som et ja?

– Hehe, du får heller bare beskrive ansiktsuttrykket mitt, sier Hope som har blitt en anelse rød.

Ble satt ut - tre minutter inn i daten

Hope har ikke bare personlige erfaringer med dating, i 2011 var han programleder for datingprogrammet «Dagens mann». Konseptet gikk ut på at en gruppe menn skulle gjøre et godt førsteinntrykk foran et panel av kvinner, og om ikke - da ble de sendt hjem.

Erfaring med dating til tross, én date satte ham ut.

– Tre minutter inn i første date spør hun om jeg er gift. «Nei», svarer jeg. «Det står det på Wikipedia», svarer daten, forklarer han.

Hope går inn på Wikipedia-siden som omhandler ham, og får seg en real overraskelse.

– Da har hun gått inn og skrevet at jeg er gift med henne. Hun var enten spik spenna gæren eller den råeste dama jeg har møtt, sier han og ler.

Og mye kan tyde på at det var førstnevnte som var tilfelle - det ble i alle fall ikke en date nummer to.

Publisert: 18.08.19 kl. 21:48

