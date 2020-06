NYE TIDER: Produsenten Fox kunngjør at «The Simpsons» ikke lenger vil bruke hvite skuespilleres stemme til ikke-hvite karakterer. Her ved serieskaper Matt Groening, sammen med karakterene Bart og Homer Simpson. Foto: ROBYN BECK / AFP

«The Simpsons» slutter å bruke hvite stemmer til ikke-hvite karakterer

TV-serien «The Simpsons» kunngjør at de nå slutter å bruke hvite skuespilleres stemme til ikke-hvite karakterer etter 30 år.

Den amerikanske animasjonsserien har rullet over TV-skjermene i 30 år, og 624 episoder er foreløpig blitt sendt.

Helt siden seriens start har TV-serien brukt hvite skuespillere i rollene som ikke-hvite karakterer, slik som skuespiller Harry Shearer som Dr. Julius Hibbert og Hank Azaria i rollen som Apu Nahasapeemapetilon.

Nå sier produsenten Fox at «The Simpsons» ikke lenger vil bruke hvite skuespilleres stemme til ikke-hvite karakterer, skriver CNN.

Time har tidligere kåret «The Simpsons» til det 20. århundres beste tv-serie.

Serien er laget av Matt Groening for Fox Broadcasting Company, og er en satirisk skildring av arbeiderklasselivet, karakterisert av Simpson-familien.

Omdiskutert karakter

I januar annonserte Hank Azaria at han ikke lenger skulle ha stemmen til den indisk-amerikanske karakteren Apu. Selv er skuespilleren ikke fra Sør-Asia, og har også stemmen til flere andre karakterer i serien.

– Vi ble alle enige om det. Vi føler alle at det er det rette, og det føles bra, sa han ifølge nettstedet /Film.

OMDISKUTERT: Den indisk-amerikanske karakteren Apu i TV-serien «The Simpsons» har vært svært omdiskutert. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Apu har vært gjenstand for mye diskusjon, og en som har kritisert karakteren mye er komiker Hari Kondabolu, som kom ut med dokumentaren «The problem with Apu» i 2017.

– Jeg håper de beholder karakteren, og lar en veldig talentfull manusforfatter gjøre noe interessant med ham, skrev Kondabolu på Twitter i januar.

Han forteller at målet med dokumentaren var å diskutere rase, representasjon og samfunnet sitt, som han setter svært høyt.

KRITISK: Komiker Hari Kondabolu kom ut med dokumentaren «The problem with Apu» i 2017, hvor det diskuteres hvordan karakteristikken av Apu kan ses på som rasisme. Foto: Willy Sanjuan / Invision

– Det handlet også om det at man kan elske noe (som The Simpsons), og fortsatt være kritisk til aspekter ved det (Apu), skriver han videre.

Slo tilbake

I dokumentaren intervjuer Kondabolu kjendiser med sør-asiatisk opphav for å diskutere hvordan karakteristikken av Apu kan ses på som rasisme.

«The Simpsons» svarte på kritikken i en episode i april 2018 gjennom karakteren Lisa Simpson.

– Noe som startet for flere tiår siden, som ble applaudert og var harmløst, er nå politisk ukorrekt. Hva kan en gjøre? spør Lisa, og ser deretter på et bilde av Apu gravert med teksten «Don't have a cow".

Senere den måneden sa Azaria på "The Late Show with Stephen Colbert" at han gledelig slutten i rollen som Apu, og var uenig i hvordan programmet hadde taklet kritikken.

SLUTTEN: I januar annonserte Hank Azaria at han ikke lenger skulle ha stemmen til den indisk-amerikanske karakteren Apu. Foto: Willy Sanjuan / Invision

– Tanken på at noen – unge eller gamle, fortid eller nåtid – ble mobbet eller ertet på grunn av karakteren Apu, gjør meg veldig trist, sa Azaria.

– Det var absolutt ikke min intensjon. Jeg ville spre latter og glede med denne karakteren, og tanken på at den har skapt smerte og lidelse i noen forstand, og brukt til å marginalisere mennesker, gjør meg opprørt.

Publisert: 28.06.20 kl. 13:17

