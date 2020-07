BRUDD: Linni Meister bekrefter at forholdet til forloveden Niklas Tangen Klein er over. Foto: Frode Hansen / VG

Forlovelsen brutt for Linni Meister

Linni Meister (34) sier at forholdet til sin forlovede Niklas Tangen Klein (23) er over.

Det bekrefter Meister i et intervju med Se og Hør.

– Vi fant ut at vi trengte en pause. Vi er fortsatt veldig gode venner, og det er ingen nye involvert, sier TV-profilen til bladet.

Hun sier at selv om samlivsbruddet har vært tøft, er hun fortsatt er svært glad i eksen.

– Det er ikke bare et brudd for Niklas og meg. Dennis har jo også hatt en trygg bonuspappa på hjemmebane, og jeg vet at de vil fortsette å ha god kontakt, sier Meister til Se og Hør.

Det har så langt ikke lykkes VG å komme i kontakt med Linni Meister.

les også Da Niklas Tangen Klein møtte Linni Meister: – Vi har heldigvis fått mer støtte enn sjalusi

Linni Meister og Niklas Tangen Klein fant kjærligheten i 2016, etter at de møttes på et pokercruise til København i 2015.

Paret forlovet seg i 2017 og i et intervju med Se og Hør i 2019 avslørte de at de hadde brutt forlovelsen i skjul tre ganger.

Sammen med tidligere ektemann Bernhard Berntzen, har Meister sønnen Dennis Michael (10).

Meister har flere ganger uttrykket hvor takknemlig hun har vært for forholdet med Klein.

Publisert: 14.07.20 kl. 09:39

