FORELSKET: Duoen forteller at de venter med å kalle hverandre kjærester, men avslører at de er forelsket. Foto: Cicilie S. Andersen/VG

TIX (26) og Marthe (21) falt for hverandre på «Paradise Hotel»

«Paradise Hotel»-deltagerne dater bare hverandre, men vil vente med å kalle seg kjærester.

Allerede da artist og musikkprodusent Andreas «TIX» Haukeland (26) sjekket inn for andre gang på «Paradise Hotel» i år, fant han tonen med Marthe Brenne (21), som sjekket inn i uke to. Duoen forteller imidlertid at de først utviklet et vennskap - før det utviklet seg til noe mer.

Brenne forteller til VG at det fort oppsto søt musikk under festene på hotellet. For seerne er det også tydelig at de har et godt forhold til hverandre underveis i sesongen.

Avviser «Paradise»-sex

I mandagens episode gjemmer de seg bak en madrass inne på Solo, og hva som egentlig skjer blir overlatt til fantasien.

– Vi hadde ikke sex på Solo. Så mye. Nei, vi hadde ikke det, sier Haukeland noe brydd.

– Det skjedde ikke så veldig mye. Vi fant vel ut at det var et sted vi ikke ble sett av kameraene, sier Brenne hemmelighetsfullt.

Nå er det rundt tre måneder siden innspillingen av den ellevte sesongen av «Paradise Hotel» var ferdig. Både Haukeland og Brenne var i Mexico under finaleuken.

– Nå må vi finne ut av om vi passer sammen på utsiden, med livsstil og alt og hvordan vi skal få det til å fungere, sier Brenne.

PÅ UTSIDEN: Haukeland og Brenne forteller at de vil bruke tiden fremover på å finne ut av forholdet. Foto: Cicilie S. Andersen/VG

Trodde han skulle forelske seg

De er imidlertid ikke redd for å vise forelskelsen seg i mellom. Når de møtes på VG-huset hilser de hverandre med et kyss.

– Jeg tror vi kan slå fast at dere er forelsket?

– Ja, det kan man, sier Haukeland som onsdag ga ut sangen «Jeg Vil Ikke Leve», som handler om kjærlighetssorg.

21-åringen fra Sarpsborg forteller at hun «absolutt ikke» så for seg at hun skulle forelske seg inne på «Paradise Hotel». Haukeland derimot:

– Jeg hadde kanskje sett for meg at jeg kom til å forelske meg inne på hotellet. Men ikke nødvendigvis at følelsen var gjensidig.

– Det er ikke så rart da. Jeg er dritgod til å stupe. Jeg visste egentlig at når jeg hoppet fra den brygga, så kom hun til å falle for meg, fleiper bærumsgutten.

– Ja, det var det som gjorde det. Det var det stupet ditt, svarer Brenne og ler.

Pratet før «Paradise»

Deltagerne var ikke helt fremmed for hverandre da de møttes første gang i Mexico. Brenne avslører at hun hadde fått en melding fra Haukeland i fjor sommer, da hun bodde i Australia.

– Jeg hadde egentlig tenkt til å dra til Australia. Også kom jeg tilfeldigvis over et bilde av Marthe hvor det sto at hun var i Australia i feeden min. Jeg tenkte jeg bare kunne sende henne en melding, sier Haukeland.

Det ble imidlertid ingen Australia-tur.

– Jeg tenkte «shit, han har jeg jo snakket med før», sier Brenne om innsjekken til Haukeland.

Tiden fremover vil de bruke til å finne ut av forholdet.

– Man skal rekke å forelske seg, krangle, og gjøre opp igjen. Man skal gjennom ganske mange stadier, sier Haukeland.

– Vi har vært gjennom ganske mange stadier nå da, kontrer Brenne.

– Vi er på vei, sier Haukeland med et smil.

Publisert: 29.05.19 kl. 16:38