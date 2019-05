STØTTER: Lilli Bendriss støtter prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verrett. Foto: Trond Solberg / VG

Lilli Bendriss om sjamanisme: – Nordmenn er litt innpakket

OSLO (VG) Flere kjendiser var til stede under arrangementet til prinsessen og sjamanen på Edderkoppen i Oslo onsdag kveld.

Oppdatert nå nettopp







– For meg virker det som han vet hva han gjør, sier Lilli Bendriss (73) i forkant av arrangementet til prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verrett i Oslo.

Bendriss forteller at hun selv tror på sjamanismen og gleder seg til kveldens arrangement. Hun mener det er på tide at dette har blitt satt på dagsorden.

– Prinsessen har jo gjort dette lenge, så det er ikke noe nytt. Først var det en kjempegreie at hun trodde på engler – noe som kirker også tror på. Hvis du reiser rundt i verden, ser du at det ikke bare er én ting som gjelder, forklarer Bendriss.

Fikk du med deg? Gjestet hemmelig bryllup

TV-profilen legger til at kritikken mot Märtha Louise og Verrett den siste tiden har vært urettferdig.

– Det er jo Norge, da. Jeg har fått min del av det samme i min tid, så det er ikke noe nytt. Der han kommer fra, i California, så er de veldig åpne. Men her er dette nytt og fremmed. Folk er skeptiske – og det er helt greit å være det. Bare man får være litt saklige i sin kritikk, tenker jeg.

Den selvutnevnte sjamanen har blant annet hevdet at han ble diagnostisert med en uhelbredelig nyresykdom som førte til at han døde, og at han ble gjenfødt – noe som har ført til kritikk på sosiale medier.

Under arrangementet i Stavanger tidligere denne uken holdt prinsessen til og med en appell til pressen, hvor hun ba folk tenke over hva de skriver og deler.

Legeforeningen: Helsemyndighetene må vurdere prinsesse Märtha

– Er nordmenn kjedelige?

– Vi er litt innpakket i vår trygghet i hva vi tørr å være i, så det blir skummelt å gå utenfor de grensene.

Saken fortsetter under billedgalleriet.

arrow-left







expand-left arrow-right KLAR: Zahid Ali før arrangementet utenfor Edderkoppen i Oslo onsdag kveld.

Bendriss har ikke vært i kontakt med hverken Märtha Louise eller Verrett, men har forventninger til kvelden.

– Jeg vil se ham arbeide. Ut ifra det lille jeg har sett, virker det som han kan sine ting og er genuin.

– Humor, rett og slett

Komiker Zahid Ali (42) var også til stede under arrangementet onsdag kveld. Hans forventninger til kvelden er å le masse, men han sier han selv ikke tror på hverken sjamanisme eller religion.

– Det er mer «sjarlatanisme» for meg, men underholdende blir det. Jeg har bedt om å få plass litt lenger bak, så jeg ikke ler for høyt og forstyrrer. Jeg håper han går helt banans og tar av, forteller Ali.

Slottet: Følger med på markedsføringen

Komikeren forteller at han har sett flere småklipp av sjamanen på nettet.

– Jeg føler at det som kommer til å skje er mye av det jeg selv holder på med: Humor, rett og slett.

Ali forteller imidlertid at han er enig i at det har vært mye mobbing av prinsessen og sjamanen.

– Men når du påberoper deg for å være Gud og kan kurere kreft, så ber du om det.

Durek Verrett: – En lege forstår ikke min verden

Han sier han håper sjamanen kan kurere en kneskade som han fikk for et par dager siden.

– Hvis han klarer å fikse det med engang, blir jeg en av tilhengerne hans, avslutter han.

Se videoen av Josefa som deltok på workshopen til paret: – Føler meg healet!

Publisert: 22.05.19 kl. 21:00 Oppdatert: 22.05.19 kl. 21:38