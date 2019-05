Märtha Louise sammen med kjæresten sjaman Durek Verrett. Foto: Frode Hansen

Slottet: Følger med på markedsføringen

Slottet kommer til å være i dialog med prinsessen.

– Vi følger med på debatten og det som blir sagt, og kommer til å være i dialog med prinsessen knyttet til markedsføringen av næringsvirksomhetens hennes, skriver kommunikasjonssjef Guri Varpe i en e-post til NRK.

Torsdag skrev Fædrelandsvennen på lederplass at det er Märtha Louises sak hvem hun er kjæreste med, men at det angår hele samfunnet når de to bruker tittelen hennes i kommersiell virksomhet.

Kongehuset vil ikke svare NRK på om det er aktuelt for kongen å ta fra Märtha Louise prinsessetittelen. Prinsessen har imidlertid sagt at hun ikke har vurdert å si ifra seg tittelen.

– Det er ikke noe jeg vurderer. Jeg er del av den familien, sa Märtha Louise under God morgen Norge.

Prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verett kunngjorde sin kjærlighet til hverandre på Instagram på mandag, og har siden skapt overskrifter i både norsk og utenlandsk presse.

