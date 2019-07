GJESTEREDAKTØR: Hertuginne Meghan på Wimbledon Tennis Championships i London, tidligere i juli. Foto: Ben Curtis / TT NYHETSBYRÅN

Hertuginne Meghan for Vogue - setter Greta Thunberg på forsiden

Hertuginnen er gjesteredaktør for septemberutgaven av britiske Vogue. På forsiden av magasinet plasserte hun femten kvinner som inspirerer henne.

14 år gamle Greta Thunberg blir altså å se på forsiden av septemberutgaven av Vogue. Ifølge People er hun en av dem som inspirerer hertuginne Meghan (37).

«Krefter for endring», står det på forsiden, med ansiktene til femten forskjellige kvinner. Den første tanken var nemlig at hertuginnen selv skulle være på forsiden, men slik ble det altså ikke.

Sjefredaktøren Edward Enninful diskuterte muligheten for å få hertuginnen på cover, men ifølge han var det Meghan som avviste ideen. Det melder People.

– Til slutt følte hun at det på noen måter ville være en «skrytende» ting å gjøre for akkurat dette prosjektet. Hun ønsket i stedet å fokusere på kvinnene hun beundrer, forklarte han om Meghan, som ble den første gjestredaktøren av septemberutgaven i magasinets 103 år lange historie.

På hertugen og hertuginnens offisielle Instagram har de publisert coveret sammen med en bildetekst.

«Som forside valgte hertuginnen et mangfoldig utvalg kvinner fra alle samfunnslag, som har en innvirkning og som løfter standarden for likeverd, vennlighet, rettferdighet og åpenhet. Den sekstende plassen på forsiden, et speil, var inkludert slik at når du holder magasinet i hendene dine, ser du deg selv som en del av dette kollektivet», står det om hertuginnens forsidevalg for Vogue.

De har også lagt ut en liten video som en sniktitt til utgaven.

I tillegg til å være gjesteredaktør for Vogue den siste tiden, har også hertuginnen født en sønn. Lille Archie ble født 6. mai.

Publisert: 30.07.19 kl. 20:29