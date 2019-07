BLID: Prins George er tydeligvis komfortabel foran kamera når mamma er fotografen. Foto: Hertuginne Kate/AP

Prins George fyller seks år i dag

Kensington Palace viser frem nye bilder av prins George på bursdagen hans.

Som vanlig er det mamma, hertuginne Kate (37), som har tatt bildene.

Mens mange kongehus hyrer profesjonelle fotografer til å ta bilder av familien på de ulike merkedagene, er det blitt tradisjon at hertuginnen selv tar bildene av hennes og prins Williams tre barn.

Prins George er den eldste i søskenflokken, og mandag 22. juli er det altså seks år siden han kom til verden. Det markerer det britiske hoffet med å publisere tre nye bilder av bursdagsbarnet.

«Gratulerer med dagen, prins George!», skriver Kensington Palace på Instagram, der det opplyses at to av bildene er tatt i hagen hjemme, mens det tredje, der han er iført grønn t-skjorte, er tatt under en ferietur.

«Tusen takk for alle flotte hilsener!», skriver hoffet.

SOMMERBILDER: Prins George poserer hjemme og på ferie. Foto: Hertuginne Kate/AP

Prins George er den tredje i arverekken etter bestefar prins Charles (70) og sin far, prins William (37). Han er elev ved Thomas’s Battersea-skolen i London.

Nettopp det at hertuginnen selv er fotograf, gjør at de offisielle bildene får et mer uformelt preg enn det som ofte er vanlig i kongelige sammenhenger. I november i fjor, da prins Charles hadde jubileum, poserte familien også i en mer avslappet setting – noe som vakte oppsikt.

NYFØDT: Sånn så det ut da prins William og hertuginne Kate viste fram sin førstefødte for seks år siden. Foto: John Stillwell / PA Wire