Aksel Hennie gifter seg med Karoline Hegbom

TAORMINA (VG) Kjendisene strømmer til Santa Caterina-kirken i den romantiske fjellbyen på Sicilia, der paret skal love hverandre evig troskap.

Onsdag kunne VG avsløre at skuespiller Aksel Hennie (43) og Karoline Hegbom (27) denne helgen gifter seg i fjellbyen Taormina på Sicilia. En rekke norske kjendiser har tatt turen til den idylliske øya for å feire parets kjærlighet.

VG er på plass utenfor Catherine-kirken der vielsen skal foregå, og allerede klokken 14.30 ankom Bigbang-gitarist og vokalist Øystein Greni kirken. Det ser ut til at han skal bidra musikalsk til begivenheten.

– Jeg er helt overveldet. Han får den beste jenta. Jeg er lykkelig på deres vegne og jeg er helt rørt, sier Aksel Hennies mamma Karin til VG.

Tobias Santelmann kom sammen med samboer Jennifer Bråthen.

– Vi forventer at begge sier ja. At det kanskje er litt aircondition. Og en fin seremoni, sier Bråthen mens skuespillerkjæresten nikker samtykkende.

Den barokke kirken ligger plassert i starten av Taorminas hovedgate. Interiøret er lyst og elegant, med en majestetisk lysekrone i gull hengende fra taket. I anledning vielsen er benkeradene dekorert med store blomsterbuketter i hvitt.

Per-Olav Sørensen er tilstede i vielsen med kjæresten.

– Vi gleder oss. De er veldig fine sammen. Vi skal kose oss i kveld, sier han.

Skuespillerparet Sølje Bergman og Stig Henrik Hoff er blant kjendisene som er klare for fest. Og til VG fredag morgen la ikke Bergman skjul på at hun gledet seg til festen.

– Jeg har bare forventninger til at kvelden er fylt av kjærlighet. Det kan ikke bli noe annet enn fantastisk. Med Etna i bakgrunnen, det blir helt magisk, sa hun da.

Paret har på formiddagen vandret rundt i hovedgaten der luksusbutikker ligger side om side med turistsjapper, iskiosker og pizzarestauranter. De har blant annet hatt selskap av tidligere snowboard-proff Daniel Franck og ovennevnte Greni.

Men selv om selve bryllupet skjer fredag, var også torsdagen fylt med festligheter. På Instagram har det blitt lagt ut bilder og videoer fra en båttur i Middelhavet, før feiringen dagen før bryllupet endte på restauranten Lido La Caravella helt nede på stranden. Der ble gjestene servert buffet, mens fakler lyste opp den svarte natten.

– Det var veldig generøst og hyggelig, forteller Per-Olav Sørensen.

En rekke norske kjendiser har reist fra den nyankomne høsten i Norge for å feire brudeparet. Tinashe og Odd-Magnus Williamson har lagt ut flere glimt av den luksuriøse villaen de bor i på øya. Der bor angivelig også skuespiller Tobias Santelmann og kjæresten Jennifer Bråthen; de har lagt ut videoer fra villaen.

Personene VG har vært i kontakt med angående bryllupet har enten vært svært hemmelighetsfulle eller ikke besvart våre henvendelser.

Publisert: 06.09.19 kl. 15:52







