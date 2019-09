RETTSSAK: Kvinnen, som fra før er dømt for vold, har igjen måttet svare for seg i Oslo tingrett. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Toppblogger dømt til fengsel for vold for andre gang på kort tid

Den kvinnelige bloggeren i 20-årene er dømt til 30 dagers fengsel for vold mot en taxisjåfør.

Det melder Nettavisen. Dommen ble klar torsdag morgen.

Bloggeren var tiltalt for kroppsskade og vold – og spesifikt for vold mot en særlig utsatt yrkesgruppe. Tiltalte skal ifølge anklagen ha slått til en taxisjåfør i tinningen med en mobiltelefon, bitt ham i armen og spyttet på vedkommende mens han kjørte.

Bloggerens forsvarer Cecilie Nakstad skriver i en SMS til VG at hun ikke er enig i alle juridiske vurderinger av dommen.

– Vi vurderer en anke som i hovedsak vil gjelde straffutmålingen. Men om hun anker eller ikke, må vurderes opp mot de belastninger en slik anke innebærer, sier Nakstad.

Voldstiltalt blogger i retten: – Plutselig var det helt svart

FORSVARER: Advokat Cecilie Nakstad i Oslo tingrett 4. september. Foto: Ingvill Dybfest Dahl / VG

Bloggeren har ikke innrømmet straffskyld. I retten i forrige uke forklarte den tiltalte kvinnen at hun ikke husker noe av det som ifølge tiltalen skal ha skjedd, men at hun hadde drukket tett. Det eneste glimtet hun husker, skal være fra at hun snakket med politiet den aktuelle kvelden.

I dommen, som VG har fått tilsendt, står det at dommen var enstemmig. Retten legger til grunn at voldsbruken kom overraskende på fornærmede, slik han har forklart, og at den var uprovosert. Tiltalte hadde ingen kjennskap til fornærmede fra før.

Retten kan ikke se at det foreligger formildende omstendigheter i saken.

Bloggeren må i tillegg betale saksomkostningene på 3000 kroner, samt den ubetalte taxi-regningen på 254 kroner.

Taxisjåføren: – Den tøffeste turen jeg har hatt

Dømt fra før

Kvinnen er tidligere dømt til 90 dagers ubetinget fengsel for vold mot en mann på en fest på nyåret i fjor, der hun kastet en flaske eller et glass i ansiktet på mannen. Fornærmede måtte sy fire sting, ifølge dommen.

Da saken først kom opp i Oslo tingrett i fjor, ble bloggeren frikjent for vold, men dømt til å betale 15.000 kroner i erstatning. Påtalemyndigheten anket imidlertid dommen til Borgarting lagmannsrett, og i juni ble hun dømt til fengsel. Denne er ennå ikke sonet.

I den nye saken, som ble behandlet i Oslo tingrett i forrige uke, la aktor Lene Risten i forrige uke ned påstand om at tiltalte burde finnes skyldig i begge tiltalepunktene, og dømmes til rundt 30 dagers fengsel på bakgrunn av flere skjerpede omstendigheter.

Forsvarer Cecilie Nakstad mente imidlertid at hennes klient kun kan dømmes for det punktet som går på å utøve vold mot eller fysisk krenke en annen person. Forsvareren mener at tiltalte kun burde få en tilleggsdom på rundt ti dager, i og med at fengselsdommen fra juni ikke var ilagt da denne hendelsen fant sted i mars.

