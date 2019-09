DANS: Emilie «Voe» Nereng (23) og dansepartneren Santino Mirenna hadde med seg Sophie Elise Isachsen (24) på parketten da Mirenna plutselig pådro seg en skade i skulderen på direkten. Foto: Frode Hansen / VG

Santino Mirenna skadet seg på direkten: Ble hentet av ambulanse

Dansepartneren til Emilie «Voe» Nereng fikk skulderen ut av ledd etter et løft på parketten.

Høstens fjerde «Skal vi danse»-sending gikk av stabelen lørdag kveld, og forrige uke var det Bahareh Letnes som måtte takke for seg. Lørdag var det duket for «all star»-sending, hvor danseparene fikk med seg kjendiser og tidligere deltakere av «Skal vi danse» i dansenumrene sine.

Emilie «Voe» Nereng (23) og dansepartneren Santino Mirenna hadde med seg Sophie Elise Isachsen (24) på parketten da Mirenna plutselig pådro seg en skade i skulderen på direkten. Han fikk skulderen ut av ledd.

Dermed måtte Mirenna kjempe seg gjennom dansen, og forlate parketten rett etter dansen.

– Han ble skadet under et løft i dansen, så nå har han veldig smerter. Han er hentet av ambulansen og er på vei til legevakten. Skaden skjedde under løftet av Emilie, sier presseansvarlig Unn Grethe Berge til VG.

Ti deltakere ble om til ni under kveldens runde av danseprogrammet. Det sto mellom Adrian Sellevoll og Trine Haltvik da en av deltakerne måtte sendes hjem. Men etter poeng og seerstemmer var talt opp, ble det klart at realitydeltakeren måtte legge danseskoene på hyllen.

– Jeg har trent ganske mye, men fikk ikke helt til cha cha cha, sier Sellevoll til VG, som legger til at han er fornøyd med sin egen innsats.









UTE: Etter poeng og seerstemmer var talt opp, var det til slutt realitydeltaker Adrian Sellevoll som måtte forlate konkurransen.

Sellevoll var imidlertid den som imponerte seerne og dommerne minst. Den tidligere realitydeltakeren fikk dommerslakt for sin cha cha cha, og fikk kveldens laveste poengsum sammen med Jan Tore Kjær (50).

– Du skal ha litt respekt for det programmet du er med på, sa dommer Trine Dehli Cleve til den tidligere «Ex on the beach»-deltakeren, som fikk 16 av 40 poeng.

På spørsmål om hva planene til realitydeltakeren er videre, svarer han:

– Studio, studio, studio! Det blir bare musikk og studio. Jeg har ikke tid til ferie. Nå har jeg mistet mye arbeidstid, svarer Sellevoll.

Skadet før sending

Oppkjøringen til kveldens dansekonkurranse har ikke gått knirkefritt. Denne uken var det NRK-profil Christian Strand (39) som pådro seg skade under dansetreningen sent forrige uke.

– Det kom et skikkelig trøkk i ryggen, så bekkenet ble låst. Jeg har fått behandling hver eneste dag og tygger smertestillende, sa Strand til VG i forkant av sendingen.

Til tross for skaden, klarte NRK-profilen å få kveldens høyeste poengsum av dommerne.

Christian Strand og Santino Mirenna er de siste i den lange rekken. Forrige uke måtte hockeyprofilen Jan Tore Kjær (50) ta det med ro på sofaen etter at dansetreningen trolig fremprovoserte en gammel meniskskade.

Tidligere i sesongen måtte bloggeren Isabel Raad (25) til legevakten med ribbeinsbrist etter et uhell på prøvene til premieren. Også tidligere blogger Emilie «Voe» Nereng (23) stilte på dansegulvet med ribbeinsbrist første uken.

Her er hva kjendisene danset i lørdagens «Skal vi danse»:

Isabel Raad og Benjamin Jayakoddy sammen med Martine Lunde - Samba.

Jørgine «Funkygine» Vasstrand og Jørgen Nilsen sammen med Lasse Matberg - Salsa.

Sandra Borch og Bjørn Wettre Holthe sammen med Caroline Berg Eriksen - Samba.

Emilie «Voe» Nereng og Santino Mirenna sammen med Sophie Elise Isachsen - Cha cha cha.

Trine Haltvik og Glenn Jørgen Sandaker sammen med Kari Traa - Jive.

Victor Sotberg og Rikke Lund sammen med Dorthe Skappel og Finn Schjøll - Cha cha cha.

Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya sammen med Einar Nilsson - Salsa.

Jan Tore Kjær og Tone Jacobsen sammen med Ben Adams - Cha cha cha.

Adrian Sellevoll og Lillian Aasebø sammen med Aleksander Sæterstøl - Cha cha cha.

Christian Strand og Marianne Sandaker sammen med Linni Meister - Samba.

Her er årets «Skal vi danse»-deltakere:

