KOMIKER-SENSASJON: Sarah Cooper Foto: Mindy Tucker

Sarah Cooper latterliggjør Donald Trump med hans egne ord

Den amerikanske presidentens uttalelser kan være krevende å parodiere. Komiker Sarah Cooper har imidlertid funnet en løsning hun hylles ettertrykkelig for.

Få måneder tilbake var Cooper en langt fra verdenskjent New York-komiker med et par bøker på samvittigheten.

Nå er hun blitt et globalt fenomen – med videoer som ses og spres av millioner, på TikTok, Instagram, Twitter og YouTube.

Fredag kveld gjestet hun Jimmy Fallons «Tonight Show».

– Dette er så morsomt. Og virkelig det vi trenger nå. Virkelig fantastisk, sier programlederen til henne der.

Nylig besøkte Cooper Ellen DeGeneres’ program. Denne uken signerte hun avtale med underholdningsindustrigiganten William Morris Endeavor Entertainment.

Blant hennes uttalte fans er Jerry Seinfeld, Caitlin Moran, Ben Stiller og Chrissy Teigen.

– Du ser ikke henne nyte det hun gjør – hun gjør dette fordi hun må, sier Seinfeld til The New York Times.

Videoene Cooper har laget de siste månedene hylles som banebrytende komedie, og som noe av det beste og mest treffsikre Trump-æraen har generert av underholdning.

Bunker-slager

Det Cooper gjør er simpelthen å bruke lydopptak av Trump-uttalelser, fra taler, pressekonferanser og intervjuer – og mime til dem.

Mye av rosen hun får handler om at metoden synliggjør vanviddet i presidentens utsagn.

Hun sier at hun skyter videoene selv, alene med telefonen. «Settet» er hennes egen leilighet.

En av hennes mest populære videoer er basert på et intervju Trump gjorde, etter at det ble kjent at han gikk i dekning i bunkeren i Det Hvite Hus mens Black Lives Matter-demonstrasjoner raste utenfor:

Til Newsweek sier Cooper at hun synes hun fratar Trump makt med sine videoer, fordi de synliggjør hans menneskelige tilkortkommenheter.

– Han er helt ute og kjøre. Han er fullstendig inkompetent og har ingen anelse om hvordan han skal gjøre jobben sin.

Coopers første virale video var basert på Trumps pressekonferanse hvor han blant annet luftet ideen om å injisere desinfeksjonsmiddel i kroppen for å bekjempe coronaviruset:

I et intervju med The Guardian forteller Cooper at hun skjønte at dette var gullmateriale.

Kun timer etter pressekonferansen hadde hun videoen «How to medical» ute på TikTok – til gapskrattende global respons.

– Det er interessant, for når du skriver ønsker du å forsterke hvor latterlig ting er. Men alt han sier er allerede så latterlig at det er vanskelig å forsterke det, sier hun til den britiske avisen.

Ønsker å «bullshitte»

Hun mener at selv Trump-tilhengere har problemer med å argumentere mot videoene hennes – fordi det er kun presidentens egne, uredigerte uttalelser som høres.

Til Jimmy Fallon sier Cooper at hun finner det dypt frustrerende å se Trump i aksjon, hvor øvrige tilstedeværende nikker og later som om det presidenten sier gir mening.

– Når han sier at det finnes «medisinske leger» virker det som om han er så stolt av at han vet at det finnes forskjellige typer leger. Det er galskap!

Hun sammenligner Trump-opptredener med opplevelser fra hennes tidligere arbeidsplasser, Google og Yahoo, hvor ledertyper nyter god respons i forsamlinger når de egentlig bare strør om seg med tøv og nytale de akkurat har lært seg.

– Først og fremst er jeg misunnelig på disse. Jeg har også lyst til å «bullshitte» meg gjennom livet, ler Cooper.

Publisert: 14.06.20 kl. 16:30

