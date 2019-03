GIKK BORT: Noel Scott Engel, bedre kjent som Scott Walker, er død. Foto: C. Maher / Hulton Archive

Popikonet Scott Walker er død

Den amerikansk-britiske låtskriveren og produsenten ble 76 år gammel.

Nå nettopp







Sanger, låtskriver og produsent Scott Walker er død. Det bekrefter hans eget plateselskap «4AD» på Twitter, melder flere amerikanske og britiske medier, deriblant The Independent. Walker, som egentlig heter Noel Scott Engel, ble 76 år gammel.

«Det er med stor sorg vi kan meddele at Scott Walker er død. Scott ble 76 år gammel, og etterlater seg datteren Lee, barnebarnet Emmi-Lee og sin partner Beverly, skriver plateselskapet, som var Walkers «musikalske hjem» de siste 15 årene av hans liv.

Husker du denne? Fan plukket opp den haikende musikeren Dave Matthews på vei til egen konsert:

På plateselskapets nettsider hylles den avdøde sangeren for påvirkningskraften han har hatt.

«I et halvt århundre har geniet Noel Scott Engel beriket livene av tusener. Først som en tredjedel av bandet The Walker Brothers og senere som soloartist, produsent og skaper av kompromissløs orginalitet», skriver de.

Walker ble raskt et tenåringsidol på 1960-tallet som vokalist og frontfigur i The Walker Brothers. Bandet sto for hitlåter som «The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore)» og «Make it Easy on Yourself».

les også Countryartist Justin Carter drept under innspilling av egen musikkvideo

Musikeren ble født i 1943, startet karrieren som bassist, og endret navnet sitt da han ble en del av The Walker Brothers, som var spesielt populære i Storbritannia.

Walker skal imidlertid ikke ha vært veldig glad i rampelyset, trakk seg derfor tilbake og etablerte seg som soloartist. Han ga ut en serie kritikerroste album, som fikk navnene «Scott», «Scott 2», «Scott 3» og «Scott 4».

På 1970-tallet gjorde han comeback i The Walker Brothers, før han ga ut et nytt soloalbum igjen på 1980-tallet. Walkers arbeid i 90-årene bar preg av temaer som politikk og krig, noe som gjorde ham til et kulturelt ikon.

25.03.19 10:37