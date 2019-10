TØFF KAMP: Terje Leer skadet seg i søndagens tvekamp og ble sendt rett til sykehuset. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen» innførte ny gren for å hindre skader: – TV 2 bør ta en ny vurdering

Den nye tvekampøvelsen i «Farmen» har allerede ført til to skader. – Det er svært viktig for oss at deltagernes sikkerhet ivaretas på en forsvarlig måte, svarer kanalen.

I søndagens «Farmen» måtte Terje Leer (54) takke for seg etter å ha pådratt seg det som så ut til å være en stygg skade i beinet da han møtte Erik Rotihaug (24) i den nye tvekampgrenen «bom». Leer ble fraktet vekk fra plassen på båre, og kjørt til sykehuset i ambulanse.

Dette er andre gangen i årets «Farmen»-sesong - på totalt fire tvekamper - at øvelsen «bommen» har blitt benyttet, og begge gangene har det endt i skader. Allerede i første «Farmen»-uke ble Asad Shehada (29) skadet, også han i beinet. Skaden førte til at han måtte trekke seg fra sidekonkurransen «Torpet».

– Det hadde vært én ting om det hadde skjedd to skader på ti tvekamper, men her er det snakk om to skader av to kamper. Og da mener jeg TV 2 og produksjonsselskapet Strix bør ta en ny vurdering på om de skal fortsette med denne øvelsen, fastslår Shehada til VG.

Fram til i år ble tvekampgrenen tautrekking benyttet i «Farmen», men etter hva VG forstår ble denne øvelsen byttet ut med nettopp «bommen» fordi produksjonen har opplevd mange skader under tautrekkingen. Ifølge tv2.no måtte én av fjorårsfinalistene, Kjetil Nørstebø (29), så sent som i fjor holde en skade fra en tautrekkingskamp i uke fem skjult for de andre deltagerne.

Nørstebø pådro seg nemlig brist i et ribbein som følge av tautrekking, og historien viser at det er flere som har pådratt seg det samme.

Terje Leer, som skadet seg i søndagens tvekamp, går fortsatt med skinne på beinet snart åtte uker etter at han røk ut av «Farmen». Skinnen må han etter planen gå med i 12 uker.

Han mener den nye tvekampgrenen gjør deltagerne svært utsatt for skader.

– Tråkker du feil og den andre dytter på går man rett i bakken. Risikoen for å ødelegge seg er vel større med bommen enn med tautrekking, mener jeg. I tautrekking må du dra selv, og i den nye øvelsen er det jo heller ikke et underlag det er så behagelig å falle på. Det inneholder noen lister som er litt skumle.

FRAKTET BORT: Terje ble plassert på båre, i en båt, og senere i ventende ambulanse etter søndagens tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

54-åringen forteller at han sa klart ifra hva han mente da deltagerne var på fest etter innspillingen av finalen tidligere i oktober.

– Det er én i Strix-systemet som har funnet på denne nye «bommen», og på festen fikk han en utmerkelse for jobben han gjorde. Jeg reiste meg opp og sa at jeg ikke ville gi min sympati til at de har innført denne grenen. Det var jo ikke akkurat så jævlig bra for meg, mener han.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, bekrefter at en person i Strix fikk en utmerkelse under finalefesten.

– Det er riktig at konkurranseansvarlig fikk en pris under finalefesten, men han fikk ikke den for å ha kommet opp med ideen til «bommen». Han fikk den for å ha gjort en stor og verdifull innsats under hele produksjonen, og for å ha bidratt til å skape et godt arbeidsmiljø, sier han til VG.

KJEMPET TAPPERT: Terje Leer prøvde så langt det rakk, men hadde ikke mulighet mot Erik Rotihaug og reiste isteden hjem med en skade i beinet. Foto: Alex Iversen, TV 2

Asad Shehada, som røk først ut av «Farmen» er heller ikke veldig begeistret for øvelsen som ble hans bane.

– Det er en øvelse der kroppsvekt har nesten alt å si. Jeg sa det til han som har funnet på den og, at «jeg ikke er spesielt glad i ham for å ha kommet opp med dette», sier Shehada, som mener det ikke er tilfeldig at to av to «bommen»-tvekamper har endt i skader.

– Man har jo et visst feste på gulvet, og man gir på en måte alt fram til kroppen ikke tåler mer. Plutselig kan det smelle. Man prøver å holde posisjonen sin til beina ikke lenger klarer å håndtere kraften og presset. Da må man endre posisjon for ikke at det skal gå galt. Det er spesielt knær og ankler det går utover.

Ifølge «Farmen»-deltageren pådro han seg to skader i tvekampen mot Mathias Scott Pascual (27), én i kneet - som tok en drøy uke å lege - og én i ankelen, der smertene ga seg etter cirka en måned.

SKADET: Asad Shehada pådro seg også en skade etter å ha møtt Mathias Scott Pascual i høstens aller første «Farmen»-tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

Pascual, støtter seg til utsagnene fra sine meddeltagere på gården.

– «Bommen» er helt klart en litt mer utsatt gren med tanke på skader. Spesielt hvis de som møter hverandre ikke er så jevne. Det var mye skader med tautrekking med brukne ribbein og slikt, samtidig som «bommen» også er ganske brutal. Samtidig er dette den ene fysiske grenen som er med, sier han til VG.

Han synes likevel det er bra at TV 2 og Strix også opererer med fysiske grener.

– Det finnes øvelser for de som har mye kunnskap, kaldt hode med tanke på øksekast eller er seige i melskespann. «Bommen» passer for de som er fysisk sterke. Så hvor farlig den er, det er vanskelig å si, men man er helt klart mer utsatt, mener han.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, sier til VG at kanalen alltid ønsker å fornye «Farmen»-konseptet, og at det derfor ikke er unaturlig at det foretas endringer.

– I år førte det til at vi erstattet tautrekking med «bommen», som delvis var basert på en øvelse fra «Farmen» i Sverige. Alle konkurransene i «Farmen» blir grundig testet og gjennomgått i forkant av fagansvarlige i produksjonsselskapet Strix. De har ikke funnet at «bommen» medfører større risiko enn for eksempel tautrekking og saging, mener han.

Iversen understreker at deltagernes sikkerhet står i høysetet under produksjonen av programmet.

– Det er svært viktig for oss at deltagernes sikkerhet ivaretas på en forsvarlig måte, men alle fysiske øvelser eller kamper medfører en viss risiko. Derfor har vi alltid helsepersonell fra Røde Kors på stedet under tvekampene hvis noen skulle være uheldige og skade seg, fastslår Iversen til VG.

