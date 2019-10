SJELDENT INTERVJU: Hertuginne Meghan har gitt et åpenhjertig intervju til ITV. Foto: TOBY MELVILLE / POOL

Intervju: Slet som mor under voldsomt medietrykk

Hertuginne Meghan snakker åpenhjertig om hvordan det var å gå gravid, og være småbarnsmor med den britiske pressen halsende etter seg til en hver tid.

Nå nettopp







Det er i et intevju med ITV at Hertuginne Meghan snakker om hvordan hun slet under svangerskapet og den første tiden som småbarnsmor på grunn av det voldsomme trykket fra den britiske pressen. Kanalen lager en dokumentar om parets reise til Afrika.

De mange, ofte negative oppslagene, gjorde ting vanskeligere i en allerede vanskelig tid, medgir hertuginnen ifølge ITV.com.

– Når man har en nyfødt, spesielt som kvinne, er det mye. Å få dette på toppen når man prøver å være nygift og nybakt mor... sier hun om medietrykket og er nesten på gråten. Hun legger til til intervjueren.

– Og takk som spør, det er ikke mange som har spurt om jeg har det bra.

– Har det vært en kamp?

– Ja, svarer hertuginnen.

Ektemannen prins Harry har gått kraftig ut mot de britiske tabloidene som han har hevdet driver en hensynsløs kampanje mot kona.

Tidligere i måneden ble det kjent at paret går til søksmål mot avisen Mail on Sunday fordi de publiserte en håndskrevet brev fra hertuginne Meghan til hennes far.

Publisert: 19.10.19 kl. 02:06