RØRT: Prins Harry må stoppe opp og får trøst av medvertinne Gaby Roslin. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Prins Harry på gråten under tale

Følelsene tok overhånd for prins Harry (35) på scenen under en prisgalla i London tirsdag.

Oppdatert nå nettopp







Anledningen var den årlige WellChild Awards, som hedrer ildsjeler blant alvorlig syke barn.

Prinsen er beskytter for organisasjonen, og det ble følelsesladet da han selv skulle snakke om farsrollen. Fem måneder har gått siden han og hertuginne Meghan (38) ble foreldre til lille Archie.

– Da min kone og jeg var her i fjor, så visste vi at vi ventet vårt første barn. Ingen andre kjente til det, men vi gjorde det, rakk han å si til forsamlingen før han måtte stoppe opp.

– Jeg husker ... fortsetter Harry før han brister og må ta pause.

Han bøyer hodet ned i talerstolen og blir stille. Prinsens medvertinne, Gaby Roslin, legger armene trøstende rundt ham.

– Beklager, sier prinsen med blanke øyne. Salen viser sin støtte med å gi applaus, og Harry smiler mens han summer seg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FØLSOMT: Prinsen viste at papparollen er et skjørt tema å snakke om i plenum. Foto: Toby Melville / PA Wire

les også Hertuginne Meghans far: Sønderknust etter brevlekkasje

Sjelden har man sett prins Harry så rørt.

Den nybakte pappaen fortsetter med å mimre tilbake på fjorårsgallaen, der han tviholdt i Meghans hånd og grublet på hvordan det ville bli når de selv ble foreldre.

– Jeg tenkte på hvordan det ville være å gjøre alt man kan for å hjelpe barnet dersom det skulle bli født med utfordringer eller bli syk senere i livet. Når jeg nå står her som forelder – foran dere – trekker det i alle hjertestrengene på en måte jeg aldri hadde kunne forstå dersom jeg ikke selv hadde et barn, sa han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

I FJOR: Meghan og Harry på WellChild i 2018 – da hun var «hemmelig» gravid. Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

les også – Min største frykt er at historien skal gjenta seg

Prins Harry fikk senere bistand av hertuginnen på scenen. Sammen delte de ut priser til totalt 10 verdige, unge vinnere,som alle har utmerket seg på ulike felt.

Meghan skal ha forklart at sønnen samme dag hadde deltatt i en lekegruppe barn for aller første gang. Hertuginnen bar for øvrig akkurat samme kjole som hun hadde på seg da hun og prinsen kunngjorde sin forlovelse i 2017.

Prinsens følelsesutbrudd er 2,38 minutter ut i opptaket:

les også Her går prins Harry i mamma Dianas fotspor

Organisasjonen WellChild jobber for at alvorlig syke barn skal få flere muligheter til å tilbringe verdifull tid med spennende opplevelser utenfor sykehuset.

Prins Harry er opptatt av å beskytte sin egen familie også. Nylig saksøkte han Daily Mail for å ha publisert et av konas brev til sin far. I forrige uke saksøkte han ytterligere to aviser for telefonavlytting.

PRISUTDELERE: Hertuginne Meghan og prins Harry med prisvinner William Magee på tirsdagens utdeling. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Publisert: 16.10.19 kl. 12:25 Oppdatert: 16.10.19 kl. 12:37







Mer om