FENGSLES: Mohammad Rasoulof. Foto: Francois Mori / AP

Gullbjørnen-vinner i Iran må i fengsel

Den iranske regissøren Mohammad Rasoulof, som nylig vant Gullbjørnen for beste film på filmfestivalen i Berlin, må sone ett år i fengsel, ifølge advokaten hans.

NTB

Oppdatert nå nettopp

Rasoulof er innkalt til ett års soning fordi myndighetene mener tre filmer som han har laget, er «propaganda mot systemet», sier regissørens advokat Nasser Zarafshan.

Rasoulof må dessuten stanse all filmproduksjon i to år. Filmskaperen fikk beskjeden via en tekstmelding fra rettsapparatet, legger advokaten til.

Rasoulof fikk Gullbjørnen for filmen «There is no evil». Filmen handler om begrensninger på ytringsfriheten under et autoritært regime. Filmen er også en kraftig kritikk av dødsstraff.

Publisert: 04.03.20 kl. 21:40 Oppdatert: 04.03.20 kl. 22:13

Les også

Mer om Berlin Iran