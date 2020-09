HOVEDROLLE: Musikalhøsten er i gang igjen, og Sondrey – Sondre Mulongo Nystrøm – får hovedrollen som Tony når «West Side Story» settes opp på Chateau Neuf i Oslo i november. Foto: Alexander Vestrum

Sondrey får hovedrolle

Har rollen som Tony når «West Side Story» settes opp på Chateau Neuf i Oslo i november.

I rollen som Tony får Sondre «Sondrey» Mulongo Nystrøm – som det norske folk ble kjent med gjennom fjorårets «Stjernekamp» på NRK1 og årets norske Melodi Grand Prix-finale – med seg Astrid Giske som Maria.

I mindre roller finner vi blant andre Anette Hoff, Nils Ole Oftebro, Zahid Ali og Per Sundnes.

Ifølge produsent Tor Arne Ranghus i Taran blir «West Side Story» den første store produksjonen som settes i gang igjen på en teaterscene etter utbruddet av Covid-19 i mars.

– Det betyr at nærmere 100 teaterarbeidere, samt serveringspersonell foran og bak scenen, vil bli engasjert, sier Ranghus til VG.

– Det er på bakgrunn av kulturministerens stimulanslovnader at også Chateau Neuf kan lansere åpning denne høsten, legger han til.

I tillegg skal Taran også produsere «Pippis jul» og showet «Musical Express» med Atle Pettersen og Heidi Ruud Ellingsen før jul.

«West Side Story» ble skrevet og komponert av parhestene Leonard Bernstein og Stephen Sondheim i 1957 og tar for seg en kjærlighetshistorie mellom et par som kommer fra to rivaliserende gjenger i New York.

– Selve musikalen har fått ny aktualitet i 2020. En ny versjon har nettopp hatt premiere på Broadway, og i desember presenteres en ny filmversjon produsert av selveste Steven Spielberg. Temaet i stykket er også dessverre mer aktuelt enn noen gang, med referanse til «Black lives matter» – bevegelsen som startet i

USA og som har resultert i opprør og demonstrasjoner over hele verden, sier Ranghus.

Han lover også en oppdatert versjon av den klassiske musikalen som får premiere på Chateau Neuf den 5. november.

– Den stuerene 50-tallsklassikeren er forvandlet til en urban fremtidsvisjon, der brente biler har erstattet basketballbingene fra filmversjonen fra 1961, sier han.

Publisert: 03.09.20 kl. 11:38