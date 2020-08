BLOGGOUT: Julianne Nygård, ikke mindre kjent som Pilotfrue. Foto: Fredrik Solstad

Pilotfrue slutter å blogge: - Visste jeg ville gi meg for godt

Julianne Nygård (30) legger ned Pilotfrue-bloggen etter å ha tatt pause fra plattformen i sommer.

For mindre enn 10 minutter siden

Til VG sier Nygård, som nylig annonserte at hun venter barn med ektemannen Ulrik, at hun rett og slett er lei av blogg som plattform.

– Jeg synes ikke det er noe vits i å fortsette å jobbe med noe jeg ikke synes er gøy når det finnes så mye gøy å velge i av andre kanaler, som blant annet Instagram og podkast, sier hun.

I slutten av mai opplyste hun til sine følgere at hun skulle ta en pause fra bloggen på ubestemt tid. Onsdag kveld skriver hun på Instagram at avgjørelsen om å slutte er tatt.

Nå sier hun følgende om pausen:

– Det satt langt inne å dele at jeg slutter og det var derfor jeg startet med en «pause», selv om jeg egentlig visste at jeg kom til å gi meg for godt.

– Så nå har du sluttet for godt?

Ja, jeg har sluttet for godt med bloggingen. Men jeg tror ikke at følgerne mine vil se eller høre noe mindre fra meg, ettersom jeg er aktiv på Instagram og spiller inn podkast hver uke.

Julianne Nygård har blogget i seks år.

Publisert: 27.08.20 kl. 11:03

Les også

Mer om Pilotfrue Blogg

Fra andre aviser