BRÅSTOPP: Bilal Saab (21) var klar for å erobre musikknorge etter seieren i «Stjernekamp». Nå er han tilbake på rommet på Sørøya, for 2020 ble noe helt annet enn han hadde sett for seg. Foto: Gisle Oddstad

Dobbelt rammet «Stjernekamp»-vinner Bilal Saab: – Corona har vært drit for min del

HASVIK (VG) Bilal Saab (21) gikk helt til topps i «Stjernekamp», og var klar for å ta musikknorge med storm. Så kom corona, og han flyttet hjem til familiebedriften – der ble han permittert.

Det er oktober 2019, og 21 år gamle Bilal Saab står på scenen i finalen i NRKs talentkonkurranse «Stjernekamp». Nå skal vinneren kåres, og det er musestille i salen.

– Da de sa navnet mitt, fikk jeg bare total blackout. Det var skikkelig skummelt, men veldig gøy. Jeg tenkte sånn «herregud, er det meg?», sier Bilal Saab.

Han vant med det tittelen «Norges ultimate entertainer», etter å ha sjarmert seerne med kraftfull stemme, og nordnorsk glimt i øyet. Bilal og popbandet hans NorthKid fikk dermed kontrakt med giganten Sony Music, og planene for neste år ble lagt.

De var klare for å ta musikknorge med storm. Gjennom vinteren skrev bandet masse ny musikk, for fra juni og ut året skulle det være «full pupp» med spillejobber og album.

Men brått ble 2020 noe helt annet enn det Norges nye stjerneskudd hadde sett for seg.

Tilbake på øya

Ti måneder etter finalen er Bilal tilbake på gutterommet på Sørøya i Troms og Finnmark, hvor han vokste opp. Her bor det i overkant av tusen mennesker. Utenfor vinduet kaster vinden på både folk og sjø, slik den pleier på den værharde øya.

Midt inne på rommet står en mikrofon, en gitar er plassert ved veggen og flere hodetelefoner henger rundt omkring.

– Det jeg savner mest er musikken. Etter planen skulle det her være et bra år, som viste seg å ikke bli så fryktelig bra likevel.

fullskjerm neste MEDISIN: Å drive med musikk er noe av det Bilal Saab elsker mest her i verden. – Det er som medisin for meg.

Egentlig skulle alle i bandet ta en pause og satse videre på musikken, men slik ble det ikke.

– Jeg merker jo at det er surt, men jeg er positiv tross situasjonen, sier Bilal.

Bandet var midt i en turné i Finnmark i mars, da de måtte avlyse resten på grunn av coronasituasjonen. Etter hvert ble også resten av festivalsommeren avblåst, og Bilal måtte vende snuten hjemover da han plutselig ble stående uten spillejobber.

Nå sitter han foran pulten sin og fikler med ledninger og mikrofon foran pc-en til et bandmøte over Zoom.

– Hallo, hallooo! roper han inn i mikrofonen.

– Du må ha den tettere mot ansiktet, kommer det fra to av de andre i bandet sittende i Oslo.

Bandøving over nett blir ikke helt det samme, og alt må snart være klart til de slipper den nye låten, som de startet å skrive på i februar. Under corona har de hatt mye tid til å lage musikk, men Bilal savner dynamikken som oppstår når bandet er i samme rom.

– Det er komplisert å være et band når man er så spredt. Man merker veldig godt at det mangler den flyten og kjemien over nett.

ANNERLEDES: Bilal savner dynamikken som oppstår når bandet er i samme rom. – Uansett hvor mye tid vi bruker på Zoom, blir det ikke det samme. Foto: Gisle Oddstad

Ikke bitter

Det er ikke bare den oppadkommende musikkarrieren til Bilad som har fått lide under coronapandemien. Familiens reiselivsbedrift, som 21-åringen er en svært aktiv del av, har også blitt hardt rammet. I likhet med de andre bedriftene på Sørøya, som har hatt en nedgang i omsetningen på opp mot 90 prosent.

Hasvik kommune, som øya ligger i, har en av landets høyeste arbeidsledighetstall, og svært mange er nå permitterte – inkludert Bilal. For da han vendte hjem etter avlyste spillejobber i mars, ble han møtt av permittering.

– Corona har vært drit for min del. Det var jo uheldig å bli truffet på begge plan, sier han, etterfulgt av en litt oppgitt latter.

fullskjerm neste FISKELIDENSKAP: Bilal er lidenskapelig opptatt av fiske. Så mye at det for noen kan oppfattes som litt nerdete. Her er noen av fiskestengene hans.

Bilal står nede på kaia i Hasvik og gjør klar fiskestenger til noen av de få gjestene som er her. Han bidrar litt der det trengs, og benytter seg av meldekort som permittert. Familiebedriften har vært hovedinntektskilden frem til i fjor, da musikken overtok.

– Men så forsvant det grunnlaget på et blunk, sier han og knipser.

– Det var ikke optimale forhold.

Han knyter en knute selvsikkert på fiskesnøret, slik han har gjort tusen ganger før ute i all slags vær. På Sørøya er de vant med motvind, og Bilal er oppvokst med at du ikke legger deg ned i motbakke.

– Jeg hater corona, men jeg er på ingen måte bitter, for det er ingen som kunne gjort noe med dette. Vi er langt fra alene. Det gjelder jo hele Kultur-Norge, hele reiselivet – hele verden, sier han og legger til:

– Nå skal jeg ikke si at det er trøst i at andre har det vondt, men det å vite at det ikke bare er vi som går glipp av ting, det er en fattig trøst i hvert fall.

ENGASJERT: Bilal har vokst opp med familiebedriften, og er en stor bidragsyter når det kommer til å bidra både på havet og inn i strategi. – Jeg vet ikke hvordan det er å ikke skulle ha dette i livet mitt. Foto: Gisle Oddstad

Trygg havn

– Skal jeg prøve å få spilt inn noe i dag? Du har vel en million innvendinger som vanlig du, Helge.

Bilal snakker til skjermen og bandkompisene på rommet. Demoen til den nye låten skal snart være ferdig, og han plundrer med pc-en for å legge over lydfiler riktig.

21-åringen husker godt hvordan musikk alltid har vært som medisin for han. Da han var liten pleide han å bli ekstremt bilsyk, og det eneste som hjalp var at moren kjørte stødig og satte musikken på full guffe mens de sang sammen.

– Første gang jeg sto på en scene ble jeg tvunget ut, jeg gikk vel i femteklasse. Jeg tror jeg var nære ved å spy ... som vanlig. Jeg var veldig nervøs lenge, men det ble bedre etter hvert. Onkelen og søskenbarnet mitt, som jeg alltid spilte med, har vært min trygge havn.

LYKKE: – Det handler ikke om et jag av aksept for min del, det er bare å få lov til å stå der å synge. Det har det alltid vært. Foto: Gisle Oddstad

Bilal la ikke akkurat skjul på hvor mye han elsker hjemstedet sitt under «Stjernekamp», og det er fortsatt ingen tvil om hvor hans trygge havn fortsatt ligger.

– Sørøya står meg veldig nært, det er en del av meg, rett og slett. Jeg kommer alltid til å komme hit for å roe ned, og gjøre de tingene jeg blir avslappet av – som å være på havet. Jeg tror ikke jeg kunne bedt om et bedre sted å vokse opp, egentlig.

Moren og faren til Bilal har alltid sagt at han må gjøre det han vil, og nå er planen hans å komme seg nedover mot Oslo for å jobbe mer med musikk. Han håper mulighetene fortsatt vil være der når verden begynner å komme tilbake til normalen.

Bilal titter drømmende ut av vinduet, før han oppdager et lite hinder i siktet.

– Nei, hva er det som har skjedd der?

Han løper bort for å rette opp gardinstangen, som har sklidd litt ned og blokkerer noe av utsikten hans.

DRØMMER: Bilal Saab drømmer om å kunne drive med musikk, og sitter om dagen på gutterommet på Sørøya og jobber. Foto: Gisle Oddstad

– Om muligheten kommer for at jeg kan drive hundre prosent med musikk, så tar jeg den. Jeg håper virkelig det. Det er en av de tingene jeg elsker mest her i verden. Det handler ikke om et jag av aksept for min del, det er bare å få lov til å stå der å synge. Det har det alltid vært.

