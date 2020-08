KRITIKK: Podkasten «Måndagsvibe» av Lovisa Wallin og Hanna Friberg har fått kritikk på sosiale medier etter at de oppfordret til å ha sex selv om man ikke vil i en podkast-episode. Foto: Acast

Svensk influencer får kritikk etter sex-oppfordring

Den svenske influenceren Lovisa «Lojsan» Wallin er i hardt vær etter å ha sagt at man burde ha sex med partneren sin selv om man ikke alltid vil.

Nå nettopp

Wallin kom med uttalelsen i podkasten «Måndagsvibe» som hun har sammen med Hanna Friberg. Det er en av de største podkastene i Sverige, med rundt 45.000 lyttere i uken.

Den siste episoden har fått kritikk fra flere andre influencere, skriver Expressen.

les også Influenceren Dajana Tomanovic er konkurs

I episoden forteller Wallin om en av sine nærmeste venner, som har en avtale med kjæresten sin om at de ikke skal si nei til hverandre. Hun sier at hun ikke er for «mase-sex», men at man bør ha sex så ofte som mulig for forholdet sin skyld:

– Men når man har vært sammen så lenge som jeg og Buster, i syv år, så er det ikke alltid man timer når man har lyst. Men når ingen av partene takker nei til hverandre, så blir det liksom.

– For det første, skulle jeg «invitere» Buster til å ha sex, og han takker nei, ville det gjort litt med selvtilliten min, og det samme med hans. Selv om jeg ikke har lyst, eller han, så får man bygge opp sexlyst, sier hun i podkasten.

Influencer: Hverken bra psykisk eller fysisk

Blant dem som kritiserer podkast-episoden er den svenske influenceren Ida Asperud.

– En av Sveriges største podkaster fortsetter deres prat om at man ikke skal takke nei til sex, skrev hun på Instagram Story.

Til Expressen sier hun at «Måndagsvibe» har en stor plattform som når ut til veldig mange unge og voksne mennesker, der mange ser opp til kvinnene bak.

– Om du er i et forhold der du ikke kan takke nei til sex på grunn av en avtale, så lever du i et forhold som hverken er bra for deg psykisk eller fysisk.

– Tatt ut av sammenheng

Lovisa Wallin sier til avisen at de som kritiserer episoden har tatt sitatene ut av sammenheng.

– Vi har aldri sagt at man skal ha sex om man ikke vil, tvert imot. Vi sier veldig tydelig i podkasten at man alltid skal ha få det bra av sex, hvis ikke er det feil.

Videre sier hun at det hun mente var at man kan havne i en dårlig spiral dersom man ikke klarer å prioritere sex i et parforhold, etter å ha vært sammen lenge og kanskje har barn og hus.

– Ettersom vår podkast handler om våre liv og våre erfaringer, så må vi kunne prate om det som faktisk fungerer for oss, sier Wallin.

Publisert: 22.08.20 kl. 21:17

Les også

Mer om Sverige Sex

Fra andre aviser