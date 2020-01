TEGNINGER: På veggen hjemme hos Anniken Jørgensen henger tegninger hun har fått fra leserne sine. Foto: Janne Møller-Hansen

Anniken Jørgensen (23) legger ut bilder av puppene: Det er bare sånn kroppen min er

Hver gang «Annijor» legger ut bilder av brystvortene på Instagram, blir de slettet: – Så lenge de ikke sletter kontoen min, kan jeg bare fortsette.

– Jeg har ikke rukket å spise, sier toppbloggeren idet VG kommer inn i leiligheten hennes.

Hun byr på kaffe, mens hun hiver i seg vegetarmaten sin. «Annijor» er som vanlig åpen på både sosiale medier og i den nye podkasten hennes «Puls» med Joakim Kleven. Akkurat nå prydes instagramkontoen av flere lettkledde bilder.

– Jeg synes det er veldig rart at man føler seg bitte litt ukomfortabel hver gang man tar av seg bikinitoppen på stranda, sier Jørgensen.

Derfor legger bloggeren ut bilder hvor man enten kan skimte brystvorten, eller se hele puppen. Sistnevnte blir alltid slettet av bildedelingsappen.

«Instagram oppfører seg som en sjalu ekskjæreste når det kommer til niplene mine. La meg komme meg ut der», skriver hun under de to bildene over.

– Så lenge de ikke sletter kontoen min, kan jeg bare fortsette, sier hun leende.

– Kropp og pupp

Jørgensen har alltid tenkt på både kvinne- og mannekroppen som estetisk vakker og noe hun vil fotografere.

– Jeg begynte smått å legge ut bilder med kropp og pupp, med litt sensurering.

I begynnelsen var det ikke fordi Instagram slettet bildene at hun sensurerte dem. Hun sensurerte fordi hun faktisk ikke turte å legge ut bilder av hele puppen.

– Men til slutt har jeg normalisert det for meg selv, ufarliggjort det, forklarer Jørgensen.

UFARLIG: Anniken Jørgensen synes det er rart at folk reagerer så sterkt på kropp. Vi er jo alle like, sier hun. Foto: Janne Møller-Hansen

– Forstår du om folk tror du gjør det for å få oppmerksomhet rundt kroppen din?

– Ja. Men hvis man har fulgt meg og faktisk lest det jeg skriver, da skjønner jeg det ikke. For det er ikke mer enn at det bare er sånn kroppen min er. Det er sånn den ser ut, sier hun og legger til:

– All «creds» til de som er helt sikre på kroppen sin, men jeg har fortsatt ikke møtt en som er det. Jeg er ikke så selvsikker når jeg kler av meg og skal ha sex. Jeg er selvbevisst, jeg også. Derfor har det nok hjulpet meg å ufarliggjøre kroppen.

IKKE LENGER UTE: Dette bildet la Anniken Jørgensen ut på Instagram, men bildet ble fjernet. Foto: PRIVAT

Skal vi snakke om angst?

I 2018 ble 23-åringen jenta med kjærlighetssorg, da hun ga ut en bok som handlet om nettopp det. Neste bok kommer antageligvis til våren og handler om angst, som lenge har vært til stede i Jørgensens liv.

– Hvordan tror du det påvirker dine følgere at du snakker så mye om angst?

– Selvfølgelig trigger man angst av å lese om angst. Det skjer jo for meg også. Men jeg forsøker å ikke fremstille det som noe grusomt og uutholdelig, forteller bloggeren.







STØV: Annijor ønsker å skape noe vakkert av det som er vondt.

Hun forklarer at det for henne handler om å kjempe litt, ikke la angsten ta over livet.

– Det er bare du som kan hjelpe deg selv. Hvis jeg skulle latt angsten vinne hver gang, kunne jeg ikke gjort noen ting her i livet.

Men til tross for smerte og vanskelig tider, er Jørgensen fortsatt takknemlig for utfordringene – litt fordi hun elsker å kjenne på ordentlige følelser, litt fordi hun hater å være tom og mest fordi hun har lært å kjenne seg selv.

– Men du er nødt til å ta tak i det. Det gjør jo noe med deg. Du lærer mye av å takle motgang, sier hun.

– Men er ikke det å romantisere det?

– Jeg har nok ikke noe godt svar på det. Hvis noen synes at jeg romantiserer det, så må de jo få lov til å mene det, svarer Jørgensen.

– Alle sanger du hører på radioen handler om noen som har dødd, kjærlighetssorg eller narkotika, og det er det ingen som stiller spørsmål ved det. Jeg må få lage noe vakkert av noe som gjør veldig vondt.

For henne er det ikke noe alternativ å holde alt inne i seg. Det vil kun føre til at hun blir «ko-ko gæren», sier hun.

– Og så får folk følge meg eller ikke. Det er ikke noe vanskelig å få meg ut av livet sitt. Alt i alt så prøver jeg så godt jeg kan å være det menneske jeg hadde trengt da jeg var yngre.

FORSTÅELSE: Selv om Jørgensen jobber for å gjøre verden til et bedre sted, har hun forståelse for at ikke alle kan gjøre det samme. Foto: Janne Møller-Hansen

– Bedre enn ingen moral

I offentlighetens lys møter 23-åringen stadig på kritikk og sterke reaksjoner. Dagen hun møter VG er det akkurat seks år siden hun satt på flyet til Kambodsja for å bli med i Aftenposten-serien «Sweatshop».

Å se forholdene i flere tekstilfabrikker satte en støkk i 17 år gamle Anniken. I ettertid har hun boikottet kleskjeden Hennes & Mauritz og oppfordret andre til å gjøre det samme. Samtidig jobber hun tett med både Gina Tricot og Nelly.com, noe flere har reagert på og kalt dobbeltmoralsk.

– Det er spørsmålet som alltid kommer. For det første kan jeg ikke gå naken. For det andre er etiske klær svinedyrt. Jeg har en interesse for mote. Det er en av tingene jeg brenner for. Jeg har ikke lyst til å gi opp det fordi jeg var med på Sweatshop.

I kampen for etiske klær har hun skapt sitt eget etiske klesmerke «Knust Porselen».

– Det er sånt jeg elsker. Jeg vil gjerne gjøre så godt jeg kan. Men jeg må tjene penger for å drive dette klesmerket mitt, sier Jørgensen.

– Den dagen jeg får høre at Gina Tricot eller Nelly har gjort noe galt, skal jeg slutte å gå med klærne. Men for nå får jeg si at ja, da er jeg dobbeltmoralsk da. Men det er bedre enn ingen moral.

Publisert: 28.01.20 kl. 19:38

