VALGMØTE: Kanye West holdt søndag sitt første valgkampmøte i sin kamp om å bli USAs neste president. Foto: RANDALL HILL / REUTERS

Tårevåt Kanye West holdt sitt første valgkampmøte: – Jeg drepte nesten datteren min

Iført skuddsikker vest foran noen forhåndsregistrerte gjester brøt Kanye West (43) ut i gråt under sitt første valgkampmøte.

Nå nettopp

På USAs frigjøringsdag 4. juli annonserte Kanye West at han stiller som presidentkandidat. Siden har det vært full forvirring rundt artisten og hvorvidt han mener alvor.

Søndag holdt han likevel sitt første valgkampmøte i Nord-Charleston i Sør-Carolina. Iført skuddsikker vest foran det amerikanske flagget snakket West blant annet om abort, slaveri og pornografi, mens han drakk Voss-vann.

les også Full forvirring rundt Kanye Wests presidentvalgkamp

På et tidspunkt under valgmøte, som ble steamet på YouTube, begynte han å gråte og ropte ut at han nesten drepte sin egen datter.

Han fortalte om da kona Kim Kardashian West fortalte at hun var gravid.

– I tre måneder snakket vi om ikke å ha barnet. Hun hadde pillene i hånden, du vet de pillene man tar og barnet er borte, sa han.

Hevder han fikk beskjed fra Gud

Videre fortalte West at han en dag satt i leiligheten i Paris, der kona ble ranet i 2016, da han fikk en beskjed fra Gud:

– «Om du kødder med min visjon, skal jeg kødde med din». Da ringte jeg min kone, hun sa at vi skulle ha det barnet og jeg sa at vi skulle ha det barnet. Jeg vet om folk som er 50 år som ikke har fått barn, som ikke har fått oppleve den gleden jeg har fått oppleve, forklarte han.

les også Kanye West: – Jeg stiller som presidentkandidat

West fortalte også om hvordan hans egen mor beskyttet ham, da faren hans ønsket at hun skulle ta abort.

– Moren min reddet livet mitt. Det ville ikke vært noen Kanye West uten henne, fordi faren min var for opptatt, sa han og tok seg til ansiktet og tørket bort noen tårer.

Det blir stille noen sekunder, før han to ganger roper:

– Jeg drepte nesten datteren min!

VIL BLI PRESIDENT: Kanye West. Foto: RANDALL HILL / REUTERS

Vil gi økonomisk støtte

Videre påpekte West at han ikke ønsker at abort skal bli ulovlig, men at det burde være et alternativ der kvinnene får langt mer økonomisk støtte. Han mente den støtte burde være alt fra 50.000 dollar til én million dollar.

– Alle som får et barn får én million dollar, eller noe sånt.

Deretter sa han at penger ikke spiller noen rolle, fordi det kreves en liten landsby for å oppdra et barn.

– Samfunnet er satt opp slik at ikke alenemødre har den landsbyen.

Publisert: 20.07.20 kl. 03:41

Les også

Mer om Kanye West

Fra andre aviser