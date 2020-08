Jake Pauls hjem undersøkt av FBI

Flere agenter tok seg inn i youtuberens villa i Calabasas i California onsdag. Flere skytevåpen skal ha blitt konfiskert, melder BBC.

FBI har så langt ikke kommet med noen kommentarer om hva de har funnet, men bilder fra TMZ viser det som skal være skytevåpen bli fraktet vekk fra 23-åringens hjem.

Pågående etterforskning

Undersøkelsen av villaen skal være i forbindelse med en pågående etterforskning som skal ha blitt sent over til FBI av lokalt politi.

– Vi undersøker påstander om kriminelle handlinger etter hendelsen på Scottsdale Fashion Square i mai, sier en talsperson for FBI til Buzzfeed News.

Jake Paul anklaget for plyndring i USA:

Kjøpesenteret i Scottsdale skal ha blitt plyndret under protester etter drapet på George Floyd. Jake Paul (23) skal ha blitt anmeldt for å ha vært på stedet etter at videoer av han inne på senteret ble lastet opp på nettet.

Paul har uttalt at han var på senteret for å snakke med folk som protesterte og for å dokumentere hva som skjedde.

Paul var ikke hjemme under ransakingen til FBI. Det har advokaten hans utalt til ABC7 News.

Et SWAT-team skal ha bistått FBI under undersøkelsen, ifølge Los Angeles Times.

Fikk kritikk etter fest

Jake Paul har sammen med broren Logan blitt store på Youtube. Jake har mer enn 20 million følgere. Villaen i Calabasas er jevnlig med i videoene de laster opp.

Tidligere i sommer fikk Paul massiv kritikk etter at han arrangerte en stor fest i villaen midt under coronapandemien. På videoer som florerer på sosiale medier kan man se store folkemengder.

Det gjorde at også ordføreren i byen reagerte og kritiserte Youtube-stjernen.

