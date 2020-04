STJERNEPAR: Gigi Hadid og Zayn Malik. Foto: EDUARDO MUNOZ / REUTERS

Medier: Superparet Gigi Hadid og Zayn Malik blir foreldre

Supermodellen Gigi Hadid (25) og artisten Zayn Malik (27) skal vente sitt første barn sammen.

Det melder blant annet TMZ, US Weekly og Entertainment Tonight.

Ifølge TMZ og Entertainment Tonight skal Hadid være 20 uker på vei.

De to ble først sammen tilbake i 2015, men i 2018 valgte de å gå hver til sitt. Det tok riktignok ikke lang tid før de to fant tilbake til hverandre igjen, kun én måned senere ble de avbildet kyssende i New York.

I januar 2019 ble det slutt for andre gang, før de igjen fant tilbake til hverandre mot slutten av året.

Nå skal paret altså vente sitt første barn.

Hadid feiret nylig sin 25-årsdag sammen med søsteren Bella Hadid og en håndfull andre:

«Jeg er takknemlig og heldig at familien min og vennene mine – nære og fjerne – er friske og trygge, selv om jeg savnet mine kjære og gjerne skulle feiret med», skriver hun på Instagram, og legger til at hun aldri vil glemme sin 25-årsdag.

Gigi Hadid er en av verdens fremste supermodeller, og har gått på flere prestisjetunge catwalker og prydet en lang rekke magasiner.

Malik fikk sitt store gjennombrudd i boybandet One Direction, men forlot gruppen i 2015 for å satse på en solokarriere.

Publisert: 29.04.20 kl. 09:06

