I SORG: Kongefamilien sørger over Ari Behns dødsfall. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Kongehuset i sorg: – Vi var alle veldig glad i Ari Behn

Kongefamilien sørger, og takker for at de fikk lære Ari Behn å kjenne.

Oppdatert nå nettopp

Forfatter Ari Behn gikk bort 1. juledag, 47 år gammel.

I forbindelse med hans bortgang meddeler kong Harald at han og dronning Sonja mottok dødsbudskapet med stor sorg.

– Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa - og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror, skriver Kongen i en melding som ble publisert på Kongehusets nettsider like etter at dødsfallet ble kjent.

De ber nå om at Behns nærmeste familie får ro i denne vonde tiden.

TENTE LYS: En blomst og to tente lys var lagt ned på Slottsplassen ved 22-tiden 1. juledag. Foto: Tore Kristiansen, VG

Tenner lys på Slottsplassen

Ved Slottet i Oslo har flere allerede møtt opp for å legge ned blomster og tenne lys.

En av dem er Ziggy Walsh.

– Det første jeg tenkte da jeg så nyheten var «hvor skal jeg tenne lys?». Det er jo det eneste du kan gjøre i en slik stund, sier Walsh.

Hun forteller Behn og hans åpenhet har betydd mye for henne opp gjennom årene.

– Vi er på samme alder, jeg har barn som går på Steinerskolen og jeg er ikke helt a4 – akkurat som Ari – så jeg tror han betyr utrolig mye for alle som kunne kjenne seg selv igjen i ham.

Walsh vil huske Behn som en som alltid var seg selv.

– Han bydde på seg selv uten å presse seg på noen. Han var seg selv hundre prosent, hele tiden. Og det synes jeg er en utrolig fin ting å bli husket for. Bedre enn det kan du egentlig ikke gjøre det.

MINNES BEHN: Ziggy Walsh er en av flere som har tent lys på Slottsplassen onsdag kveld. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Et kjært familiemedlem

I meldingen fra Kongefamilien har også kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit meddelt sine kondolanser.

– For oss var Ari en god venn, et kjært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange av livets små og store øyeblikk med.

De skriver videre at de alle var veldig glad i Behn.

– Tankene våre går spesielt til Maud, Leah, Emma, Prinsesse Märtha Louise og Aris nærmeste familie.

Den svenske kongefamiliens pressesjef, Margareta Thorgren, kaller nyheten «svært trist», og sier til Aftonbladet at kongefamilien har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.

PÅ BYVANDRING: Ari Behn omfavner dronning Sonja i forbindelse med byvandring i Stavanger i 2007. På bildet er også prinsesse Märtha Louise og kong Harald. Foto: Alf Ove Hansen / SCANPIX

Solberg kondolerer

Statsminister Erna Solberg uttrykker sin dypeste medfølelse med Ari Behns familie og etterlatte i en melding til NTB onsdag kveld:

«Jeg vil få uttrykke min dypeste medfølelse med Ari Behns familie og etterlatte i anledning hans tragiske bortgang. Mine tanker går til alle som var glad i ham», skriver hun.

Stortingspresident Tone W. Trøen skriver på Twitter at hun vil uttrykke sin dypeste medfølelse med alle som sto Behn nær, og at hun i kveld sender de varmeste tanker til hans familie.

Mangeårig kongehusekspert Wibecke Lie, som var hoffreporter for NTB i 24 år, skryter av hvordan Behn alltid var imøtekommende.

– Han kom ofte med komplimenter og var en fin fyr. Jeg synes dette er forferdelig trist, sier hun til NTB.

Hoffhistoriker Trond Norén Isaksen kaller Behn «et friskt pust i kongefamilien, på godt og vondt».

– Han var til tider en kontroversiell figur. Han hadde sin kunstneriske karriere og skulle ikke leve av kongehuset, men stå fritt til å forme sin egen karriere. Noen ganger var det en vanskelig balansegang, men Behn og kongefamilien hadde et godt forhold, sier han til NTB.

MINNES: Flere har vært innom Slottsplassen for å tenne lys onsdag kveld. Foto: Tore Kristiansen, VG

Moss-ordføreren: – En sjokkbeskjed

– Dette var en sjokkbeskjed å få. Jeg har bare gode minner og varme tanker om Ari, sier Moss-ordfører Hanne Tollerud til Moss Avis onsdag kveld.

– Ari var en inkluderende og raus person som alltid bød på seg selv. Han var en glede for mange, sier Tollerud og legger til at hun også kjenner familien hans godt.

– Mine tanker går til dem i kveld, uttaler ordføreren.

– En svært trist juledag

VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk minnes Behn som en forfatter som kom som en stormvind inn i norsk litteraturliv med «Trist som faen» i 1999.

– Forfatterskapet hans var ingen entydig suksesshistorie, men en berg og dalbane med mange krappe svinger og halsbrekkende manøvrer. Ari Behn var en ekte kunstnersjel. Det skjønte alle som traff ham, sier han.

Selv satte Hovdenakk Behn på trykk for aller første gang et par år før Behn debuterte.

– Det var en sommer på 1990-tallet da jeg var fungerende kulturredaktør i Dagbladet, og en usedvanlig høflig og velkledd ung mann fra Moss gjerne ville ha et debattinnlegg på trykk i avisen. Jeg syntes det var så bra at det ble en helside med illustrasjon av Arne Nøst, sier han.

– Det vil bli meningsløst tomt etter Ari Behn. Dette er en svært trist juledag.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: 25.12.19 kl. 21:12 Oppdatert: 25.12.19 kl. 23:03

