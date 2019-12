KONDOLANSEPROTOKOLL: Lørdag blir det lagt ut en kondolanseprotokoll for Ari Behn på Theatercaféen. Foto: Frode Hansen

Åpner Theatercaféen til ære for Ari Behn

Theatercaféen er egentlig stengt i romjulen. Men lørdag åpner eieren Elisabeth Brochmann Theatercaféen, for å legge ut en kondolanseprotokoll for Ari Behn.

– Ari var en veldig populær gjest hos oss. Ikke rart, han hadde et vennlig og varmt ord til alle. Han bød på seg selv som få andre, sier administrerende direktør ved Continental Hotel i Oslo Elisabeth Brochmann til VG.

Hun forteller at hun ble kjent med Behn, som tok sitt eget første juledag, da han fikk sitt portrett på veggen i kafeen i 2016.

-Han ble veldig glad for det. Jeg skal ikke si at jeg kjente ham veldig godt. Han hadde den egenskapen at sammen med ham følte man seg sett. Vi er i likhet med andre lei oss for det som er skjedd, sier Brochmann.

Hun forteller at det var Ari Behns manager Geir Håkonsrud som tok kontakt med henne fredag med et spørsmål om de kunne legge ut en kondolanseprotokoll på Theatercaféen.

– Det gjør vi gjerne, og lørdag klokken 12.00 åpner vi kafeen. Riktignok ikke for servering, men for å gi folk en anledning til å komme, sier Brochmann.

Hun trekker frem et eksempel som hun mener var Ari Behn i et nøtteskall:

– For noen år siden, en gang da han var gjest hos oss, fikk han med seg at en av servitørene hadde bursdag. Da reiste han seg og sang bursdagssangen for ham. Det glemmer han aldri, sier Brochmann.

