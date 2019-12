JULEDRONNING: Mariah Carey opptrer under julegrantenningen ved Rockefeller Center i New York i 2014. Foto: Charles Sykes / AP

Mariah Careys julehit nummer én i USA etter 25 år

For første gang er monsterhiten «All I Want for Christmas» nummer én på Billboard-listen i USA.

Det er Billboard som selv melder at superstjerne Mariah Carey endelig har fått sitt ønske oppfylt: Å havne på toppen av de amerikanske hitlistene med sin julehit fra 1994, «All I Want for Christmas is You».

Sangstjernen fikk tidligere i desember verdensrekorden for den julesangen fremført av en soloartist som har kommet høyest på «Hot 100», den julesangen med flest nedlastinger på Spotify i løpet av 24 timer ( 10,8 millioner i desember i fjor).

«All I Want For Christmas is You» er også den julesangen som har ligget lengst på «UK singles Top 10».

Nå står hun altså også bak den første julesangen som topper de amerikanske hitlistene siden «The Chipmunk Song» fra 1958–1950.

– Vi gjorde det, skriver Carey på Instagram, etterfulgt av blant annet en gråte-emoji og et hjerte.

I et intervju med VGs Hollywood-korrespondent i 2017, fortalte Maria Carey om historien bak tidenes juleklassiker som hun skrev helt tilbake i 1994 sammen med Walter Afanasieff.

– «All I Want for Christmas is You» handler om en jente som ønsker seg en hundevalp til jul, men faren hennes er allergisk mot hunder, sa hun da.

