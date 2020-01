Mamma og pappa Behn med sterk minnetale: – De siste årene har vi lidd med deg

Ari Behns foreldre, Marianne Behn (66) og Olav Bjørshol (67), snakket varmt om sønnen under bisettelsen.

Oppdatert nå nettopp

– Kjære, kjære Ari, kjæreste Mikis min. I en bokdedikasjon til meg sa du, «min elskede mama, fra din sønn Mikael». Det har berørt meg dypt de siste dagene, og varmet, innledet mamma Behn.

– Våre siste dager handlet ikke så mye om mørket, men lyset, forklarte hun videre.

Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag. Han ble 47 år.

– Livet er i skjæringspunktet mellom lyset og mørket, som gir oss alle nyansene. På vår vakre planet er naturen selv fylt av alle vakre farger. Fargene inneholder også de mørke nyansene, sa moren i sin tale.

Marianne Behn fortsatte i minnetalen:

– Du skrev om livsdramaet og malte det også, tematisk, dramatisk og nyansert. At du i selve livet berørte og hjalp veldig mange, er det ingen tvil om. Du berørte med hele deg. Kjære Ari – du hadde det store spennet. Larger than life. Du rommet så mye mer. Vi har alle ledd og smilt med deg, fra du var bitte liten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FORELDRENE: Olav Bjørshol og Marianne Behn holdt tale sammen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Mamma Behn fortalte at sønnen som fireåring sa at han kunne forstå at Gud skapte verden med å sette inn lyset i skyene.

– De siste årene har vi lidd med deg. Vært dine containere for lidelse og smerte, sjokk og sorg. Til tider var samtalene rå og vonde. Det er ikke slik i vår familie at vi ikke ser. Vi ser noen ganger mer enn det som føles godt.

– Vi har sett hvor god varm og pappa du var, og hvor høyt du elsker barna og de deg.

Pappa Bjørshol tok så ordet:

– Kjæreste Ari, min førstefødte sønn. Øyeblikket da jeg holdt deg i armene for første gang var ubeskrivelig. Jeg var stolt og glad. Jeg var blitt pappa, 20 år gammel. Du var ønsket fra før unnfangelsen. Aldri hadde jeg drømt om et så brutalt rollebytte som her og nå.

– Ari, du så alle rundt deg. Din iakttagelse fremkalte det beste i dem alle. Jeg tror du besteg de innerste tinder. Du evnet å berøre så mange med ditt hjerte. Så hvis det kan regnes som den høyeste tind, er svaret et rungende ja.

Han mintes sønnen som en som var helt til stede i livet.

– Jeg husker på en av våre seilaser, da nordvesten traff oss med et smell. Det måtte handling til, riktige tau måtete gripes, kursen måtte justeres.Da det hele var over, kom det fra deg «så interessant». Etter hvert beskrev du for meg i minste detalj hvordan alle om bord hadde reagert med en formidabel innlevelse og entusiasme. Da forsto jeg at du hadde en litterær tilnærming til livet.

Aris eldste datter, Maud Angelica (16), holdt lang og gripende tale til pappa.

– Pappa må ha vært så sliten at han ikke følte han hadde noen annen utvei enn å gå ut av denne verden, sa hun.

– Broren vår

I tillegg sto Aris søsken, Anja (45) og Espen Bjørshol Solberg (41), på talerlisten. De gikk frem sammen.

(Artikkelen fortsetter under)

Søsknene Espen Bjørshol Solberg og Anja Bjørshol holdt tale. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Ari, broren vår, broren min. Du pleide alltid å spørre, skal jeg ta kortversjonen eller langversjonen. Akkurat nå blir det kortversjonen, broren min. Det er så uendelig mye, innledet søsteren, som minnet gode morgenstunder med varme hilsener og Aris kunstmaling.

– Det er ingen jeg kunne snakke med slik som deg. Du fikk sitronvann om morgenen til å smake helt annerledes. Selv en grå dag ble fylt med lys og farger, mintes hun.

– Sterk og sårbar

– Du elsket livet, du elsket mennesket. Du var sterk og sårbar. Da vi opplevde vanskelige ting som barn, sto du støtt som et fjell – sterk, men sårbar. «Når alle er samlet, det er sånn jeg jobber best», sa du. Du likte ikke så godt å være alene, sa søsteren.

– Jeg savner deg så inderlig. Men du vet at vi nærmeste er sterke sammen. Jeg hører deg le varmt og kjærlig. Vi skal fortsette, broren min. Vi skal fylle huset med din kjærlighet og din varme. Jeg lover. Jeg lover deg å ta vare på jentene, de tre, som er det vakreste du har. De tre som du elsket høyere enn noe annet. De tre som var det aller viktigste for deg i hele livet. Jeg lover å fortelle historien videre, slik du ønsket det, slik vi hadde det.

Broren Espen tok så over:

– «Hei, min elskede bror». Selv om tonefallet kunne være varierende, sa du alltid det da vi møttes. Du har alltid vært min beskytter, sa han og påpekte hvor godt det alltid var å ha Ari i ryggen.

– Selv nå føles det trygt å stå bak deg, sa broren, der han sto bak Aris kiste.

– Det er viktig for meg å si at det å ta sitt eget liv, må ikke forherliges. Denne situasjonen er uangripelig. Etter at jeg ble vant med sjokket, har jeg tenkt på andre pårørende som har opplevd det samme.

Espen fortalte også i sin minnetale at han skal bli pappa til en liten gutt, som nå aldri får møte sin onkel.

– Jeg elsker deg, broren min, avrundet han.

Døtrenes siste hilsen: «Elsker deg, pappa»

Aris foreldre skilte seg på 80-tallet, da Ari var ti år, men fant sammen igjen mange år senere. De giftet seg på nytt i 2007. Ari har i flere intervjuer snakket om hvor tungt foreldrenes brudd var, og hvor fint han syntes det var da de ble sammen igjen.

Kirken er fylt til randen av familie, venner, kulturpersonligheter og om lag 600 personer fra allmennheten. Hele kongefamilien er til stede – det samme er flere representanter fra regjeringen, deriblant statsminister Erna Solberg.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

De aller første møtte opp før kl. 06.00 for å sikre seg en plass i kirken. Da dørene stengte, var det mange som ikke hadde fått plass.

Publisert: 03.01.20 kl. 13:22 Oppdatert: 03.01.20 kl. 14:05

Mer om

Flere artikler