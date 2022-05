STJERNEPAR: Travis barker og Kourtney Kardashian på MET-gallaen i New York 3. mai.

Medier: Travis Barker og Kourtney Kardashian gift – på ordentlig

Kourtney Kardashian (42) og Travis Barker (45) lurte alle forrige gang. Nå skal det være ekte vare.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

TMZ var de første til å melde natt til mandag norsk tid at kjendisparet nå er gift. En rekke andre medier, deriblant People og E! News, skriver det samme.

Bilder av Kourtney iført lårkort, hvit kjole med slørlignende hodepryd – og Travis i mørk dress, taler sitt tydelige språk.

En rekke kilder opplyser til nettstedet at de to ga hverandre sitt ja i Santa Barba, og at den borgerlige vielsen fant sted i rettsbygningen i Anacapa. Nære venner og familie skal ha vært til stede.

Latet som forrige gang

Også i april skapte Kourtney og Travis overskrifter da de «giftet seg» i et kapell i Las Vegas. Det viste seg å være et «liksombryllup» på impuls etter en fuktig feiring på Grammy Awards.

Den gangen hadde ikke paret de nødvendige papirene med seg, men alt det formelle skal nå være i orden, skriver TMZ. Nettstedet siterer også kilder på at planen er å ha en bryllupsfest i Italia senere.

Kourtney og Travis forlovet seg i oktober i fjor. Ekteskapet er det første for Kourtney, som har barna Mason (11), Penelope (9) og Reign (6) med ekssamboer Scott Disick (38).

Travis har sønnen Landon (17) og datteren Alabama (15) fra ekteskapet med skuespiller Shanna Moakler (46).

Sammen med resten av familien er Kourtney og Travis nå aktuelle i realityserien «The Kardashians» på strømmetjenesten Hulu. Serien er en avløper av E!-serien «Keeping Up With The Kardashians», som satte punktum i 2020.