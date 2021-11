KOM SAMMEN: Kjæresteparet Emil Gukild og Linnéa Myhre stilte opp på den røde løperen torsdag kveld.

Tok med kjæresten på rød løper: − Imponert og stolt over Linnéa

NIEU SCENE (VG) Premierefesten til «Da vi styrte internett», lokker en hel haug med kjendiser. Programleder Linnéa Myhre tok med kjæresten og programleder Emil Gukild på den røde løperen. Her fortalte han om hvor stolt han er over Myhre.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den nye VGTV-serien «Da vi styrte internett» har premiere torsdag kveld. I den forbindelse er det duket for rød løper på Nieu Scene i hovedstaden med en tettpakket gjesteliste. Også mange skuelystne som ikke selv er med i serien, har varslet at de kommer.

– Jeg har sett alle episodene. Mektig imponert og stolt over Linnéa. Dette er sykt bra. Det kunne vært NRK-program, sier NRK-programleder Emil Gukild og ler.

Gukild var med under innspillingen og sparret med Myhre da hun trengte det.

– Folk vet ikke hvor mye jobb det er med et slikt prosjekt.

Akkurat det er Myhre enig i.

– Jeg er så sliten nå – det blir en utlading etter denne festen, sier hun.

VGTV-programlederen har satt stor pris på tips og triks fra kjæresten under innspillingen av serien.

– Emil er veldig støttende og har hjulpet meg mye. Han er flink på faget og gir gode råd.

Det var i juni at de to kunngjorde at de var kjærester, men de har så langt vært ganske hemmelighetsfulle om forholdet. På den røde løperen torsdag kveld åpnet de likevel litt opp overfor VG, selv om ingen av dem ønsket å røpe hvordan de møttes.

Nå har de nemlig tatt forholdet et steg videre og blitt samboere, opplyser kjærestene til VG.

– Det er stas å ha noen å dele premieren med, sier Myhre på spørsmål om hvordan det er å være et kjendispar på den røde løperen.

Kjæresten fortalte også om hva han liker best med Myhre.

– Det jeg verdsetter mest med henne, er at hun alltid er seg selv. Samme hva Linnéa jobbet med, ville jeg kost meg med henne, sier Gukild.

Se flere bilder fra den røde løperen i galleriet under:

forrige















fullskjerm neste 1 av 9 Foto: Naina Helen Jaama

Seks bloggveteraner letter hjertet

Den nye VGTV-serien går ut på at Myhre graver i detaljer om karrieren og kjendislivet til bloggerne Anna Rasmussen, Julianne Nygård, Kristin Gjelsvik, Trine Grung og Stina Bakken. Myhre byr i tillegg på egne erfaringer fra sin tid som blogger.

Alle deltagerne har hver sin episode med fokus på deres historie. Først ut er firebarnsmoren Anna Rasmussen.

Blant dem som fant veien til premierefesten, var reality-tvillingene Vita og Wanda Mashadi. Det er første gang at Wanda tar med kjæresten på rød løper. Selv om hun har vist ham frem i sosiale medier, har hun til gode å skrive navnet til sin utkårede, som hun bare omtaler som «Askeladden».

Gjennom tagger på Instagram, er det imidlertid klart at kjæresten er Mats Sølland.

Og torsdag kveld ble altså navnet bekreftet på den røde løperen.

– Der ikke så ofte jeg er med ut på ting med henne. Men at vi er kjærester, må være den dårligste skjulte hemmeligheten, sier Sølland og ler.

Første episode har premiere på VGTV torsdag. Alle med VG pluss-abonnent får tilgang til hele sesongen samme kveld.

Linnéa Myhre og Kristin Gjelsvik er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.