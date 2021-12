PAPPAJENTE: Ghislaine Maxwell flankert av faren Robert Maxwell og moren Betty Maxwell under filmfestivalen i Cannes i 1987.

Ghislaine Maxwell: Fra farens favn til Epsteins håndlanger

Før overgrepsdømte Ghislaine Maxwell (60) ble lokkedue for å skaffe mindreårige jenter til avdøde Jeffrey Epstein, var hun pappajente til en dominerende mediemogulfar – som døde under mystiske omstendigheter.

Av Silje Kathrine Sviggum

– Ikke tilfeldig, mener psykologspesialist PhD. Pål Grøndahl.

Vi kommer tilbake til ham. Men først:

Var det drap? Selvdrap? Eller en ulykke? 30 år etter at Robert Maxwell (1923 – 1991) ble funnet omkommet i havet ved en luksusyacht utenfor Kanariøyene, er det fremdeles uklart hvordan eieren av Daily Mail og andre tabloidaviser vandret ut av livet.

De som heller mot å tro at han døde naturlig, mener at vanen med å tisse over rekka på båten nattetid ble det siste han gjorde i livet – før han kan ha mistet balansen, tippet over kanten og falt i vannet. Andre spekulerer i om han ble dyttet eller om han forårsaket sin egen død.

Sikkert er det i alle fall at det grumsete livet til Robert Maxwell (1923 – 1991) formet livet til hans overgrepsdømte datter Ghislaine Maxell, skriver The Guardian.

MYSTISK DØD: Robert Maxwell om bord i yachten «Lady Ghislaine» under et stopp i Funchal havn på Madeira i 1991, før ferden gikk videre til Kanariøyene der han ble funnet død i havet.

To dominerende menn

Onsdag 29. desember fant en amerikansk jury overgrepsanklagede Maxwell skyldig i fem av seks tiltalepunkter, noe hun risikerer 70 års fengsel for.

Mange spør seg hvordan en privilegert rikmannsdatter kunne havne i en situasjon der hun fikk en funksjon som vekselvis kjæreste, husholderske, forretningspartner og helikopterpilot for milliardæren Epstein.

I en artikkel fra 2019 trekker den britiske storavisen parallellinjer mellom de to viktigste mennene i sosietetskvinnens liv: Robert Maxwell og Jeffrey Epstein.

FAR OG DATTER: Ghislaine Maxwell var det niende og yngste barnet til faren Robert Maxwell.

Begge beskrives av bekjente som mektige, søkkrike menn med en dominerende, bydende og manipulerende væremåte. Da faren fremdeles levde, tilrettela Ghislaine for at han skulle få suksess innen høyere sosiale kretser i New York.

Etter hans død, flyttet hun over Atlanteren og fikk i praksis samme rolle for Epstein.

Avslørt som svindler

Før hun ble kjent som den som lokket mindreårige jenter til å massere for så å bli seksuelt misbrukt av Epstein – overgrep hun ifølge aktoratet også selv iblant skal ha deltatt aktivt i – var Ghislaine Maxwell kjent som en sosial sommerfugl og fikser med en imponerende kontaktliste.

Hun omgikk folk som prins Andrew og presidentdatter Chelsea Clinton og var stamgjest på veldedighetsarrangement, boklanseringer og sosietetsbryllup.

FOTMASSASJE: Juryen som fant Ghislaine Maxwell skyldig i overgrepstiltalene fikk blant annet se dette bildet. Aktoratet mener masseringen av føttene til Jeffrey Epstein sier noe om hvilken relasjon de to hadde. Maxwell skal ha lært flere av jentene Epstein forgrep seg på hvordan de skulle massere ham.

To ganger har livet til Ghislaine Maxwell blitt snudd på hodet: Begge ganger som følge av dødsfallet til mektige, kontroversielle menn.

Faren Robert Maxwell var 68 år gammel da han falt i døden 5. november 1991 fra yachten «Lady Ghislaine» utenfor Kanariøyene. Han var da en hardt presset mann.

Dødsfallet sjokkerte britene, men sjokket ble skiftet ut med sinne da det ble oppdaget et det manglet 460 millioner pund i pensjonsfondene til hans egne selskaper. Konsekvensene rammet tusenvis av briter som tapte pensjonen sin.

PÅ VEI TIL BEGRAVELSEN: Ghislaine Maxwell fotografert på flyplassen i Jerusalem i november 1991 etter å ha ankommet med privatfly for å delta i farens begravelse.

Det viste seg at mediemogulen og den tidligere toppolitikeren ulovlig hadde tilsneket seg midler for å kunne finansiere sitt eget forretningsimperium, som var på randen av konkurs.

Medieoverskrifter gikk da fra «Mannen som reddet The Mirror» (en britisk avis, journ.anm.) til «Maxwell: The Robber». Oversatt til norsk: «Maxwell: Tyven».

DEMONSTRERTE ETTER DØDSFALLET: Rasende briter demonstrerer etter Robert Maxwell-skandalen som ble oppdaget etter avismogulens død.

Uavklart dødsårsak

Tidligere Daily Mirror-redaktør Roy Greenslade, som selv kjente Robert Maxwell, tilhører selvmordsteoretikerne:

– Han var en mann som ikke kunne møte nedverdigelsen i å komme i fengsel, og bli avslørt som en løgner og tyv. Og han visste veldig godt at det ville skje, uttalte Greenslade til The Guardian i 2019.

– Jeg tror Maxwell kastet seg ut fra båten selv, konkluderte han.

Seniorfotograf Ken Lennox, som selv så aviseierens døde kropp kort tid etter at den ble halt opp fra sjøen, tror derimot at det var en ulykke.

– Han pleide å stå opp om natten og tisse fra skipsrekka. Alle viste dette. Dessuten veide han om lag 140 kilo på den tiden. Rekken var bare en stålvaier. Så jeg tror at han mistet balansen, for han var veldig fortung, sa Lennox til avisen.

Fotografen omtaler Maxwell som reneste «teflonmannen», altså en person der alt preller av, og mener derfor man kan utelukke at han begikk selvmord.

SØSKENBILDE: Ghislaine Maxwell (nederst i midten) poserer for et bilde sammen med seks gjenlevende søsken. De to som mangler er begge døde.

Døde på cellen

Spekulasjonene har også fått vinger etter Epsteins død: Han ble funnet død 5. august 2019 før rettssaken mot ham skulle komme opp.

Ifølge flere amerikanske medier skulle Jeffrey Epstein ses til av fengselsbetjentene hver halvtime, men rutinene sviktet.

Dette ble sterkt kritisert i etterkant, særlig fordi finansmannen skal ha vært under særskilt oppsyn siste ukene av livet sitt. Beslutningen om ekstratiltak ble tatt etter at han ble funnet bevisstløs i fengselet med tilsynelatende selvpåførte skader kort tid tidligere.

HYTTETUR: Et udatert bevisbilde fra rettssaken som viser nærheten mellom Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein.

Slik Jeffrey Epstein var en mann vant til å få det som han ville, blir Robert Maxwell omtalt som en bombastisk person med dyp røst som ikke gikk av veien for å mobbe andre eller få dem til å føle seg ukomfortable.

Han skal ha hatt for vane å med vilje la baderomsdøren fra kontoret sitt stå åpen når han gikk på toalettet, slik at ansatte og andre besøkende ble ille berørt. Det blir også hevdet at han urinerte over huskanten til The Mirror-bygget i London, med fare for at det endte i hodet på folk på gaten.

RIK PÅ MEDIER: Robert Maxwell med første opplag av avisen The European.

Nibarnsfaren Maxwell var medeier i Mirror Group Newspapers og New York Daily News, men hadde også eierandeler i fotballklubbene Oxford United og Derby County. Han tok klassereisen fra å være en jødisk, tsjekkoslovakisk flyktning som mistet store deler av familien sin til Holocaust til å bli en dekorert krigshelt etter andre verdenskrig.

Siden slo han seg opp som forretningsmann, parlamentsmedlem for Labour og deretter som mediemogul. Han eide privatfly, helikoptre og en Rolls-Royce-samling.

Knust etter dødsfallet

Sammen med sin franskfødte kone Betty Maxwell fikk han ni barn. To av dem døde i ung alder. Yngstejenta Ghislaine Maxwell fremstilles som hans øyensten.

I intervjuet med The Guardian forteller Mirror-fotografen Ken Lennox om hvordan han ble vitne til at Betty Maxwell identifiserte ektemannen tilsynelatende upåvirket av den tragiske situasjonen, mens yngstedatterens reaksjon var en helt annen.

– Hun var virkelig, veldig opprørt. Du kunne se at dette var «pappas jente». Hun var utrøstelig og kunne nesten ikke snakke. Da hun så moren sin, neide hun bare med knærne, fortalte Lennox i 2019.

Ifølge ham fremsto Ghislaine som «virkelig knust». Selv om hun var voksen, skal hun til stadighet ha vært med faren på alt fra Elton Johns bursdag til fotballkamper.

– Hun kalte ham «min pappa» hele tiden, sa Lennox til The Guardian.

VAR KJÆRESTER: Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein før de ble anklaget for menneskehandel og sexovergrep.

Pensjonsskandalen i kjølvannet av Robert Maxwells død sønderknuste familiens rykte. To av Maxwell-sønnene, Ian og Kevin, havnet i rettssak der de måtte forsvare seg mot svindelanklager som følge av rollene sine i farens selskaper. Begge ble frikjent.

Både Ian og Kevin skal, i likhet med alle Robert Maxwells barn, ha blitt mobbet skruppelløst av en far som det tilsynelatende ikke kostet en kalori å ydmyke dem offentlig.

Ghislaine var ifølge Daily Mirror-redaktør Roy Greenslade den som lot til å slippe lettest unna. Han beskriver Robert Maxwell som en mann med «dyrets natur».

– Det du har her er en slags sosiopatisk, muligens borderline psykopatisk karakter, har Greenslade uttalt til The Guardian.

OVERGREPSDØMT: Selv har Ghislaine Maxwell nektet for alle tiltalepunktene juryen fant henne skyldig i 29. desember. Mannen hun skaffet mindreårige overgrepsofre til, Jeffrey Epstein, begikk selvmord i fengslet i august 2019.

Oxford-utdannede Ghislaine var vant til at farens penger ga henne status og en sosial inngangsbillett til å omgås eliten.

Hun ble sendt til New York av faren for å nettverke for ham da han kjøpte Daily News. Etter Robert Maxwells død ble hun boende i New York. Det var på denne tiden hun raskt ble en del av forretningsmann og mangemilliardær Jeffrey Epsteins indre krets og i perioder også var kjæresten hans. Etter at forholdet tok slutt, forble de nære. Resten er historie.

Psykologspesialist: – Repeterer destruktive mønstre

Psykologspesialist PhD. Pål Grøndahl, som har jobbet som rettssakkyndig under en rekke høyprofilerte rettssaker i Norge, er ikke overrasket over Ghislaine Maxwells livsvalg.

I et telefonintervju med VG, der han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, sier Grøndahl at det ikke er utenkelig at Ghislaine Maxwell er drevet av såkalt «repetisjonstrang»:

– Fenomenet innebærer at man repeterer destruktive mønstre. Man føler seg paradoksalt nok trygg nettopp ved å repetere dem. En del volds- eller overgrepsutsatte mennesker glir inn i nye volds- og overgrepsmønstre fordi dette for noen kan oppleves som trygt, sier Grøndahl.

SER MØNSTRE: Psykologspesialist PhD. Pål Grøndahl.

Ved å repetere handlingsmønstre får vedkommende en vag følelse av å på et vis likevel kontrollerer livet sitt.

– Rent spekulativt kan man tenke seg at relasjonen til faren har vært så total for Ghislaine Maxwell at hun ikke har klart å stille spørsmål ved om det er slik man bør leve, mener Grøndahl.

Økonomisk motiv

Da psykologspesialisten får oppsummert Robert Maxwells livsreise og familiens økonomiske fall, samt det i rettssalen dokumenterte faktum at Ghislaine Maxwell tjente gode penger på relasjonen til Jeffrey Epstein, viker noe av tvilen til Grøndahl.

– Hvis farens imperium vaklet, har Ghislaine trolig hatt en lukrativ livsstil. Etter farens død har hun trolig sittet igjen med et liv hun ikke er vant til overhodet. Så finner hun seg en «sugar daddy» og gjør det hun kan for å få tilbake sin tidligere livsstil.

Stemmer dette, er det Jeffrey Epstein som ble Ghislaine Maxwells «sugar daddy».

VAR ETTERLYST: En av aktoratets advokater, Audrey Straus, peker på et bilde av Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein under en pressekonferanse i New York 2. juli 2020. Maxwell ble siden funnet i dekning i et luksusstrøk i New Hampshire.

– Av og til er det enkleste det beste, som reklamen sier. Hvis du skal velge mellom noe komplisert og enkelt, er det enkleste ofte svaret: Vi må gå etter pengene. Hun kan det spillet hun har drevet med overfor faren sin. Så da kan hun nærme seg en milliardær, sier Grøndahl.

I The Guardian beskrives Robert Maxwell som en mann med sosiopatiske og psykopatiske trekk.

– Det kan hende vi har å gjøre med en person som ikke har falt så veldig langt fra stammen. Det er en viss arvelig komponent i lidelser som dyssosial personlighetsforstyrrelse og psykopati, fortsetter Grøndahl.

– Og så har hun blitt rimelig godt lært opp. Hun ser hva som funker og hvem som vinner. Og hvem er det som vinner? Jo, det er faren som alltid får det som han vil. Det at hun så manipulativt styrer jentene i Jeffrey Epsteins retning kan være tegn på at hun har disse trekkene selv.

I FN: På dette bildet fra 2013 taler Ghislaine Maxwell i FN på vegne av sin organisasjon TerraMar Project. Dette er nå avviklet.

I så fall vil overgrepsofrenes historier neppe påvirke henne. Dette kan være forklaringen på Ghislaines livsvalg.

– Kanskje hun ikke bryr seg. Vi tenker at kvinner er så gode, men unnskyld meg, det er dere ikke alltid. De kriminelle trekkene sitter gjerne lenger inne hos kvinner, men sett at dette er en skruppelløs dame som har hatt en god læremester. Hva var det hun tapte da faren døde? Det var penger. Hva ville hun ha? Penger. Og hva fikk hun ved å jobbe for Epstein? Penger, oppsummerer Pål Grøndahl.

– Jeg kjenner ikke disse personene, og dette blir dermed spekulasjoner. Men når jeg hører saken ville jeg gått den veien: Følg pengesporet.