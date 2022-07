PROGRAMLEDER: Rima Iraki her under det nasjonale minnearrangementet i Oslo Spektrum, 10 år etter terrorangrepet 22. Juli 2011.

Rima Iraki mistet nevøene Mikael og Gabriel: − Fortsatt uvirkelig

Det er to år siden tobarnsmoren fra Lørenskog drepte sine to sønner Mikael (7) og Gabriel (1). Farens søster er NRK-programleder Rima Iraki. – Savnet og tomrommet er enormt, skriver hun i dag.

For to år siden inntraff tragedien.

Jeanette Dørmænen (36) ble i juni 2021 dømt til 21 års fengsel for drap på sønnene. I retten forklarte hun at hun selv ville dø og ta med seg barna i døden.

Faren til guttene har fortalt til VG at det er «det verste du kan oppleve som pappa».

I dag, to år etter drapet på guttene, legger NRK-programleder Rima Iraki ut et innlegg på Instagram. Iraki er søsteren til faren.

Slik begynner innlegget:

«I dag er det to år siden det verste og mest utenkelige skjedde. 19. juli 2020 ble mine nevøer brått revet vekk fra oss. På brutalt vis.»

«Mikael og Gabriel. Det føles fortsatt uvirkelig. Savnet og tomrommet er enormt.»

Det ble kjent at Iraki ble programleder i Urix for et års tid siden. Før det var hun programleder i Dagsrevyen.

Dette er første gang hun uttaler seg om tapet av sine to nevøer:

«Jeg har alltid lurt på hvordan mennesker klarer å leve videre etter å ha opplevd store traumer. Med sorgen. Hvordan de klarer å smile, le og fungere normalt i hverdagen – på tross av det livet har gitt dem. Nå spør folk meg hvordan jeg klarer å takle det som har skjedd.»

Iraki og faren til guttene er gjort kjent med at VG omtaler innlegget. Tone Bergmo, kommunikasjonsansvarlig i NRK, forteller på vegne av Iraki at hun ikke har noe ytterligere å tilføye.

LØRENSKOG: Flere la ned lys, blomster og bamser utenfor etter at de to guttene ble funnet drept i 2020.

NRK-programlederen skriver at humor og åpenhet har vært viktig etter tragedien.

«Vi er alle ulike, og møter sorg på forskjellige måter. Men jeg pleier ofte å svare at vi mennesker kan takle mye mer enn vi tror», skriver hun og legger til:

«Jeg har lært at selv i de mørkeste stundene – når man går igjennom den største krisen i livet – så kan det være rom for latter. I familien min har humor vært en god medisin».

Iraki avslutter innlegget ved å rose broren og barnefaren, som bare tre uker etter drapet opprettet et minnefond etter barna – Erkeengler.