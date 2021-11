Miljødirektoratet varsler tilsyn hos Isabel Raad AS

Miljødirektoratet skal gjennomføre et produkttilsyn hos Isabel Raad AS, etter melding om mistanke om mulige brudd på miljøregelverket.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi følger med på produktene influencere selger og markedsfører. Dette er markedssegmentet vi ønsker å følge med på, skriver seksjonsleder Mathieu Veulemans, i en epost til VG.

I brevet fra Miljødirektoratet fremkommer det at bakgrunnen for tilsynet er knyttet til Raads nyeste nettbutikk, Trendythings, som hun har startet sammen med ekskjæresten Pierre Louis, kjent fra flere realityserier.

Louis står som mottaker av brevet, og tilsynet gjelder for Isabel Raad AS.

– Vi har i det siste hatt fokus på smykker, der vi har avdekket for mye helse- og miljøskadelige stoffer som kadmium og nikkel. I tillegg har vi fått melding om mistanke om mulige brudd på miljøregelverket for TrendyThings, skriver Veulemans.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Raad og Louis, foreløpig uten å lykkes.

Miljødirektoratet skriver at de ønsker å få tilsendt følgende dokumentasjon i god tid før møtet 25. november:

Dokumenter for internkontroll innen produktsikkerhet.

Teknisk dokumentasjon for galaxy lamp: GALAXY LAMP – trendythings.no

Teknisk dokumentasjon for de fire mest solgte smykkene de omsetter

De skal kontrollere at virksomheten har et internkontrollsystem som sikrer at TrendyThings kun importerer og selger lovlige produkter.

– I tillegg tar vi en stikkprøvekontroll. Vi kontrollerer med andre ord noen produkter for merking, dokumentasjon og innhold av helse- og miljøskadelige stoffer, inkludert testing av produktene.

Tema for Miljødirektoratets produkttilsyn er internkontroll og forbudte helse- og miljøfarlige stoffer. Deres kontrollaksjon omfatter tilsyn av importører av leketøy, sportsartikler, tekstiler, møbler, smykker/bijouteri, elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) og byggevarer.

Kritikken haglet

Det var i september at Raad og Louis lanserte den nettbutikken TrendyThings.

Etter lanseringen har kritikken haglet mot nettbutikken. Den største delen av kritikken har gått på at man kan finne produktene fra nettsiden billigere andre steder, og at Raad ikke har designet produktene selv.

Raad har flere ganger tatt kritikken i forsvar på Instagram og Youtube, og sagt at hun aldri har påstått å ha designet noe selv.