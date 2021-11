TVILLINGSØSTRE: Barbara Pierce Bush (t.h.) og den frittalende journalistsøsteren Jenna Bush Hagar fotografert i 2019. Sistnevnte røpet nylig at Barbara har fryst ned egg.

Tidligere presidentdatter frøs ned egg for å kunne bli alenemor

Før hun giftet seg og fikk barn skal Barbara Pierce Bush (39), datteren til ekspresident George W. Bush, ha frosset ned egg.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

Det røper tvillingsøsteren hennes, programleder Jenna Bush Hager (39), under en samtale med kollega Hoda Kotb i podkasten «Making Space», skriver People Magazine.

Tvillingene Barbara og Jenna er døtre av tidligere president George W. Bush og hans kone Laura Bush. Under presidentskapet fikk de to uønsket medieoppmerksomhet etter festepisoder, men har som voksne markert seg positivt.

Mens trebarnsmoren Jenna Bush Hager jobber som NBC-programleder for «Today with Hoda & Jenna», er den mer mediesky Barbara Pierce Bush en samfunnsengasjert aktivist som har startet organisasjonen Global Health Corps.

Planla alenemorliv

På tampen av september ble Barbara mamma til datteren Cora Georgia som hun har sammen med ektemannen Craig Coyne. Paret giftet seg i 2018.

Før hun fikk sin egen familie skal Barbara ifølge søsteren ha valgt å fryse ned egg og planlagt å bli alenemor hvis hun ikke snart traff noen å dele livet med.

– En av tingene som folk lurte på var hvorfor hun ikke hadde barn. Men Barbara hadde faktisk besluttet å få sine egne barn. Hun hadde en samtale med min bestemor om dette, forteller Jenna i podkasten.

TIDLIGERE PRESIDENTDØTRE: Barbara (t.v) og Jenna fotografert i 2005 sammen med daværende presidentpappa George W. Bush og mamma Laura Bush.

Bestemoren skal ha reagert positivt på planen.

– Hun sa: «Jeg synes det er en virkelig god idé.» Så Barbara frøs ned egg og la planer. Hvis hun ikke møtte noen, ville hun sette i gang og gjennomføre det, og deretter forhåpentligvis møte noen med tiden, røper Jenna.

– Jeg vet at det var planen hennes og hun ble oppmuntret til den av vår 92 år gamle bestemor.

Det er uvisst hvilken bestemor hun snakker om, men siden alderen 92 nevnes, er det trolig snakk om farmoren Barbara Pierce Bush. Hun døde i april 2018, 92 år gammel.

Mormoren deres, Jenna Louise Hawkins Welsh, ble 99 år gammel og døde året ett år senere, i 2019.

Følte skyld da hun ble gravid

Barbara har holdt en lavere profil enn sin medieprofilerte tvillingsøster, som har snakket åpenhjertig om å håndtere følelser av «skyld» over sine egne graviditeter mens hun visste at Barbara også prøvde å bli gravid.

Selv er Jenna Bush Hager mor til barna Margaret «Mila» Laura (8), Poppy Louise (6) og Henry «Hal» Harold (2), og hevder at hun gleder seg til å se søsteren blomstre som mamma.

Da niesen ble født postet Jenna et bilde på Instagram av søsteren, ektemannen og deres nyfødte datter.

– Kjæreste Cora Georgia, i dag er dagen jeg fikk møte min vakreste, mest dyrebare, ildfulle niese (litt tidligere enn vi ventet!), skrev Jenna Bush Hager på Instagram.

– Jeg var full av beundring vitne til at min kjæreste, tøffeste søster ble mamma. I dag er dagen jeg startet å elske deg. Søskenbarna dine venter spent på å få leke med deg.

På deres felles bursdag i fjor hyllet Jenna også Barbara på Instagram.

– Gratulerer med dagen til min partner siden vi ble født. Jeg kjenner ikke til et liv uten denne nydelige, givende og vakre sjelen – og har heller ikke lyst til det. Jeg er den heldigste som er født for å kunne gå gjennom livet side ved side med denne lille jenta med det største hjertet. Jeg beundrer deg @barbaritabush!, skrev Jenna da.

Imponerte Michelle Obama

Tidligere har Michelle Obama hyllet Barbara og Jenna for rausheten de to viste mot hennes døtre Malia og Sasha Obama da Obama-familien flyttet inn i Det hvite hus.

Barbara og Jenna skrev i 2009 et brev til de to nye presidentdøtrene med gode råd. Åtte år senere sendte tvillingsøstrene på nytt et brev til Malia og Sasha Obama og roste måten de hadde taklet oppgaven som presidentdøtre på.

SKREV TO BREV: Jenna Bush Hager og Barbara Pierce Bush skrev brev til Malia (t.v.) og Sasha Obama. Bildet viser den tidligere presidentfamilien sammen med hunden Bo i 2009.

– Dere sto ved deres foreldres side da de ble redusert til overskrifter. Deres foreldre, som satte dere først og som ikke bare viste dere, men ga dere verden. Som alltid vil de heie på dere når dere nå begynner et nytt kapittel i livet. Og det samme gjør vi, skrev Barbara og Jenna i 2017-brevet.

