HAUTE COUTURE: Atticus Pünt (Tim McMullan) prøver å peke ut nærmeste klesbutikk for Susan Ryeland (Lesley Manville) når hun først er på gata i morgenkåpe.

TV-anmeldelse «Siste Kapittel»: To mysterier til tiden av ett

Om du bare skal se én krim denne påsken, er det denne du skal se. Den er til gjengjeld to mysterier til tiden av ett.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

Siste kapittel

Britisk krimdrama i seks deler

Med: Conleth Hill, Tim McMullan, Lesley Manville

Skrevet av Anthony Horowitz, basert på hans egen bok

Regi: Peter Cattaneo

Premiere på NRK1 Lørdag 21.40

Alle episodene tilgjengelig på NRK TV

Utfordringen med krim i påsken: Det er bare én av mange ting man skal sjekke av på som, for å bruke et ord fra skriften, fullbrakt. Man vil gjerne få med seg både et moderne sosialrealistisk krimdrama, og et «koselig» mordmysterium med aldrende tidskulør.

Der helst de fleste i familien skal kunne gjette seg fram til hvem som står bak.

«Siste kapittel» er det nærmeste årets påskekrim kommer Kinderegg. I alle fall før sjokoladefabrikken fikk salmonellautbrudd. Det er både sosialrealisme, med tilnærmet ekte mennesker og et Agatha Christie-klingende «hvem gjorde det»-mysterium. I flere tidsrom.

Den smarte balansen er oppnådd gjennom det egentlig litt slitte metagrepet «forfatter blir myrdet, men har samtidig skrevet bok». Her blir det derimot gjort forfriskende og intelligent, muligens fordi serieforfatter Anthony Horowitz har fått omskape sin egen roman.

Verdens verste menneske, Alan Conway (Conleth Hill) gjør stor suksess som mannen bak fortellingen om Atticus Pünt (Tim McMullan). En tysk detektiv basert i England et drøyt tiår etter andre verdenskrig, som sindig og mykt resonnerer seg fram til morderen i små og enda mindre landsbyer. Folk flest klarer aldr å uttale navnet hans riktig. Ja, nøyaktig som belgiske Poirot.

GUTEN TAG: Atticus Pünt (Tim McMullan) er den tyske Poirot. Bare ikke fortell ham det.

Conway stjeler faktisk direkte fra Christie når han står fast, men han står ikke bare fast i manus. Han står fast i en egen karriere, der han full av forakt for seg selv og sine lesere desperat prøver å bli tatt for å være en hakket mer «seriøs forfatter. Eller som forlagsredaktøren hans sier «Han vil være en Conan Doyle, ikke en Christie».

Nesten samtidig som Conway sender inn et nytt manus blir han funnet død utenfor eget hjem. Et selvmordsbrev dukker opp i posten. Samtidig viser det seg at manuset mangler et kapittel. Det siste kapittelet.

Forlagsredaktør Susan Ryeland (Lesley Manville) vet at det lille forlaget hun jobber på sin framtid bunner i at dette kapittelet finnes. Og samtidig synes hun det er noe rart med dette selvmordet.

Herfra følger vi både Pünt, Conway og Ryeland i tre parallelle fortellinger. De ruller selvsagt opp hva som har skjedd og hvem som har gjort hva - det er et slikt mysterium. Episodene snirkler seg samtidig inn mot hvorfor, (knølete formulert for å ikke røpe noe), gjør som de gjør.

PLAKATETTERFORSKNING: Noen grubler mens de går. Susan Ryeland (Lesley Manville) tenker best når hun kan kose seg med promoplakat og fersk sprittusj.

Conway er nesten for perfekt uspiselig spilt av Conleth Hill, samme mann som legemliggjorde imponerende sleipe Lord Varys i «Game of Thrones». Manville har tidligere vært perfeksjonert bakkekontakt i Mike Leighs filmer, og Ryeland er i alle henseende et menneske i sine utfordringer og laster. Selv om hun primært har et pågående sigarettbehov på rusfronten.

Serien skifter fargeprofil og kamerastil mens fortellingen flytter seg mellom Conways bok og Ryelands virkelighet. Og for første gang på lenge føles ikke en seks episoders krim som om man drar ut tiden unødvendig.

Mysteriene i seg selv er ikke så veldig vanskelige å løse. Mestringsfølelsen, når man skjønner at man har konkludert rett sjøl, er likevel en fortjent god start på en fortjent god påske.

Mer enn det trenger vi vitterlig ikke.