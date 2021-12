FRAFALL: Hvem skal levere lyd og lys til Øystein Greni og hans kolleger dersom scenetekniske firmaer må kaste inn håndkledet? Musikkbransjen frykter nå at leverandørene av disse tjenestene forsvinner.

Lydteamet: Kroken på døra etter 30 år

Nord-Norges største leverandør av scenetekniske løsninger, Lydteamet, gir seg etter 30 år. Bransjen frykter nå en kompetanseflukt som vil få varige konsekvenser.

Av Stein Østbø

Tirsdag morgen presenterte Regjeringen tiltak som skal avhjelpe samfunnet, inkludert kulturlivet, gjennom de nye, strenge restriksjonene som trer i kraft fra og med natt til onsdag.

For noen er det allerede for sent.

«Det er med tungt hjerte vi nå er kommet fram til at vi ikke lenger finner det forsvarlig med videre drift av Lydteamets utleie- og produksjonsavdeling», skriver daglig leder og styreleder Morten Buvik i Lydteamet i et Facebook-innlegg mandag kveld.

Bodø-bedriften anser seg som «et fyrtårn og en bauta innenfor sceneteknisk produksjon i Nord-Norge». Lydteamet har levert tjenester til store arrangementer som Parkenfestivalen og Vinterfestuka, og var midt i avviklingen av junior-VM i alpint i Narvik da Norge stengte ned i mars 2020.

Bedriften har ti fast ansatte og en rekke frilans-teknikere som nå må se seg om etter andre ting å gjøre.

Hans Ole Rian i Norges største kunstnerorganisasjon, Creo, frykter at de nye restriksjonene betyr kroken på døra for mange flere bedrifter innen kulturfeltet.

– Ja, dessverre så tror jeg det. Dette har vart i snart to år - to år med svært lave inntekter og til dels for dårlige kompensasjonsordninger vil nå gi resultater. Nå forsvinner kompetanse og ekspertise, noe som påfører kultursektoren store negative konsekvenser, sier Rian.

Dette er de nye tiltakene fra Regjeringen som ble lagt frem tirsdag morgen:

Offentlige arrangement innendørs : Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltagere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser.

Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute.

Munnbind påbys også innendørs på arrangementer.

Lydteamet fikk et underskudd på 2,1 millioner kroner i pandemiåret 2020, men kan notere seg for forsiktige overskudd i tidligere år og en solid egenkapital. Likevel ser ikke daglig leder og styreleder Morten Buvik for seg at driften kan gå videre, ettersom pandemien rammet dem hardt.

«Siden mars 2020 har det vært lite aktivitet. I over ett år var alle ansatte permittert. I en bransje med stor usikkerhet for fremtiden, har derfor flere av våre nøkkelpersoner søkt seg til andre jobber», skriver Buvik i sitt innlegg.

Bare i mars 2020 fikk Lydteamet hele 25 produksjoner kansellert som følge av pandemien og den nasjonale nedstengningen.

Lydteamets kollega i sør, Trondheim Lyd, er også opptatt av kompetanseflukten som nå aktualiseres med Lydteamets opphør.

– Det er bare så trist og det gjør meg så forbannet, sier Hege Strand i Trondheim Lyd.

– Vi ga tydelig beskjed til den forrige kulturministeren at kompetanseflukten var det vi fryktet mest, men vi ble ikke hørt. Nå ser vi resultatet. Lydteamet var et veldrevet selskap, men uten nok kompetanse så er de sjanseløse. Dersom lønnstøtteordningen ikke blir bra nok til at vi kan unngå å permittere de ansatte, så vil dette bli resultatet i resten av Norge også, sier hun, og legger til at hun likevel er glad for at den nye kulturministeren lytter til innspill.

– Jeg er glad for at de har tatt til seg at kompensasjonen må snittberegnes ut fra 2017-2019. Slik det har vært etter at Raja strammet inn, så har vi nesten ikke kunnet søkt på noe, sier hun.

Hans Ole Rian i Creo er fornøyd med flere av Regjeringens tiltak, men stiller seg likevel litt avventende.

– Tiltakene som kommer nå er en god start, det ser ut til at regjeringen svarer ut på mange av de innspillene vi har sendt og som en samlet kulturbransje behøver. Vi må likevel se på de endelige forskriftstekstene før vi kan se hva som kommer til å virke etter hensikten, og hvor det må gjøres nødvendige justeringer, sier Rian.