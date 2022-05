TMZ: Mannen som angrep Dave Chappelle hadde «våpen»

Nå kommer det nye detaljer rundt det angivelige overfallet på standup-komiker Dave Chapelle (48) i Los Angeles tirsdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Videoer, som ble filmet av tilskuere blant publikum – og som viser en mann ta seg opp på scenen og fyke rett inn i komikeren, har tatt av i sosiale medier.

Nå melder TMZ at mannen hadde skytevåpen. Nettstedet skriver at politiet har opplyst dem om at angriperen siktet på Chappelle med et våpen mens han løp mot ham.

Det skal imiderltid ha vist seg at skytevåpenet ikke var ekte, men en kopi av et halvautomatisk våpen. Det skal imidlertid ha hatt en en kniv limt fast.

Opptrinnet fant sted på Hollywood Bowl i Los Angeles under «Netflix Is a Joke»-festivalen.

Den uønskede scenegjesten skal ha løprt rundt på podiet før han ble overmannet av flere folk. Ifølge øyenvitner skal filmstjernen Jamie Foxx (54) og rapperen Busta Rhymes (49) ha vært med på å gripe inn.

KOMIKER: Dave Chapelle, her som en av vertene under Rock Hall of Fame-seremonien i Ohio i oktober i fjor.

Chappelle skal ha sluppet med sluppet med skrekken, mens mannen skal ha fått skader og ble fraktet til sykehus i ambulanse.

Ifølge TMZ er mannen fortsatt på sykehus onsdag ettermiddag norsk tid, men han er i politiets varetekt.

Chris Rock (57), komikeren som under Oscar-gallaen fikk et slag i fleisen av Will Smith (53), var ifølge nettstedet VIP-gjest under Chappelles show. Rock skal etterpå ha klemt Chappelle og spøkefullt ha spurt om «var det Will Amith?».

Fortsatte showet

Den britiske TV-personligheten Sharon Carpenter og amerikanske fotballspilleren Cobi Jones var blant de første til med å omtale hendelsen på Twitter.

Chappelle var i ferd med å avslutte showet da hendelsen inntraff. Etterpå skal han vitset om hendelsen og blant annet ha sagt: «Jeg vet ikke om dette var en del av showet?».

I 2015 var det en annen mann som fornærmet Chappelle på scenen og havnet i klammerie med loven. Den gang fikk komikeren kastet bananskall på seg.