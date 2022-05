John Christian Elden ble meddelt kritikk i Disiplinærutvalget. Nå anker han vedtaket.

John Christian Elden anker Disiplinærutvalgets beslutning i kjendismanager-sak

Advokatforeningens disiplinærutvalg ga artist Kim Wigaard medhold i at John Christian Elden hadde opptrådt i strid med regler for god advokatskikk på ett punkt. Nå klager Elden.

Av Maria Støre

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har ingen kommentarer nå, men avventer klagebehandlingen. Selv om jeg ble frifunnet for det meste, tenker jeg det er greit å klage over en kritikk gitt under tvil, og etter at sekretariatet ba klagen mot meg vurdert som åpenbart grunnløs, skriver Elden i en tekstmelding til VG.

Kim Wigaard og hans advokat klaget i desember inn advokat John Christian Elden til disiplinærutvalget for brudd på reglene om interessekonflikt.

Elden ble meddelt kritikk mot slutten av mars for overtredelse av Regler for god advokatskikk, punkt 3.2.1., som heter:

«En advokat skal ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet.»

Nå har Elden påklaget vedtaket til ankeinstansen disiplinærnemnda.

«Jeg mener min vurdering og avveining var korrekt, og kan dermed vanskelig akseptere den foreliggende uttalelse selv om den er avsagt under tvil, og velger derfor å påklage denne», skriver Elden i klagen.

«Jeg ber om å bli frifunnet for påstanden om at jeg har overtrådt RGA 3.2.1.»

Info Dette er Disiplinærutvalget og disiplinærnemnda: Disiplinærutvalget behandler klager over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær, ifølge Advokatforeningen

Disiplinærnemnda er ankeinstansen for beslutninger avsagt av Disiplinærutvalget, men førsteinstans dersom den innklagede advokaten ikke er medlem av Advokatforeningen. Vis mer

Wigaards advokat, Melissa Zekiye Calti, skriver til VG:

– Det stemmer at Elden har anket beslutningen. Han mener seg frifunnet og i tillegg at saken må forkastes grunnet saksbehandlingsfeil. Vi har inngitt tilsvar og fastholder at Disiplinærutvalgets beslutning er riktig, skriver hun.

Advokat Melissa Zekiye Calti sier de har inngitt tilsvar til Eldens anke til disiplinærnemnda.

I flere år ble Kim Wigaard representert av Elden Advokatfirma. Spesielt har han benyttet seg av to advokater i konflikten mot sin tidligere manager Erland Bakke.

Da Wigaards advokat i november i fjor skulle snakke med VG om den nå henlagte voldtektsanmeldelsen artisten fikk rettet mot seg fra Bakke, snudde advokatfirmaet.

I en samtale med Wigaard er VG gjort kjent med at Wigaards tidligere advokat, Henrik Bliksrud, sa følgende om situasjonen:

– Jeg synes jo dette er litt flaut. John Christian opptrer for Bakke, og det synes jeg, det skulle han helst ikke gjort, for å si det rett ut.

Det hadde muligens oppstått en interessekonflikt, ifølge en skriftlig beskjed fra advokatfirmaet. Advokaten kunne ikke lenger være Wigaards advokat.

Elden Advokatfirma, ved partner John Christian Elden, hadde i minst fire uker representert kjendismanager Erland Bakke, manageren som hadde anklaget Wigaard for voldtekt. Bakke opplyste selv at han hadde gitt advokat John Christian Elden et oppdrag om å forhindre VG i å omtale forholdet.