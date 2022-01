MODELL: Bella Hadid, her på catwalken i New York i 2020.

Bella Hadid finner trøst i triste selfier

Den amerikanske stjernemodellen (25) forklarer hvorfor hun iblant deler gråtebilder av seg selv til sine nær 50 millioner følgere.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

De som følger Bella Hadid på Instagram har kanskje fått med seg at hun ofte legger ut upolerte bilder på story-funksjonen, der innleggene forsvinner etter 24 timer.

25-åringen har lenge vært åpen om psykiske lidelser, tungsinn og depresjoner – samt Lyme-diagnosen hun fikk i 2012. Hun har forklart at kontrasten kan være svært stor mellom livet i rampelyset og privatlivet.

I et nytt intervju med Wall Street Journal forklarer Hadid at det har hjulpet henne personlig å vise en sårbar side i form av selfier, der man ser hvor vanskelig hun har det.

I november i fikk Hadid mye oppmerksomhet fra fans og medier da hun viste bilder av seg selv i tårer.

– Den posten fikk meg til å føle meg mindre ensom, sier Hadid og forklarer at strømmen av sympati hun fikk fra følgerne, var til stor trøst.

KJENT TRIO: Mamma Yolanda Hadid med døtrene Gigi (t.v.) og Bella på førstnevntes bokslipp i 2017.

Hadid forteller at hun vil stå frem som et eksempel.

– Da jeg la ut bildene, var det for å vise alle andre med de samme følelsene at det er OK å ha det sånn. Selv om alt ser så vakkert ut på Instagram, så er vi – når alt kommer til alt – laget av det samme. Det var godt for meg å fortelle sannheten.

Modellen sliter blant annet med angst for å forlate hjemmet. Hadid forklarer i intervjuet at hun gjennom de siste tre årene har gjort det til en vane å sende triste selfier til både moren og legen.

Hadid er også kjent som den nest eldste datteren til «Real Housewives»-kjendisen Yolanda Hadid (59) og hennes eksmann Mohamed Hadid (73).