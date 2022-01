NRK: Kåre Magnus Bergh og flere i MGP-produksjonen coronasmittet

Kveldens sending går som normalt, men produksjonen sier til NRK at de nærmer seg en sendekritisk situasjon.

Det er den andre programlederen i MGP som har blitt coronasmittet. Annika Momrak måtte stå over forrige lørdags delfinale fordi hun hadde fått påvist coronaviruset.

Denne lørdagen blir det Annika Momrak og Mikkel Niva som skal lede kveldens sending.

– Ønsker selvfølgelig Mikkel og Annika masse lykke til. Så skal jeg kose meg foran TV-skjermen, sier Bergh til NRK.

Flere i produksjonen skal også ha testet positivt.

Prosjektleder for MGP, Stig Karlsen, sier til NRK at de nærmer seg en kritisk sendesituasjon.

– Vi jobber intenst i kulissene for å holde produksjonen flytende, og krysser alt vi har for at vi kommer i mål, sier Karlsen.

Selv om både programleder og flere i produksjonen er smittet, har de klart å løse situasjonen for i kveld slik at det blir MGP-sending i kveld.

Tidligere denne uka ble det kjent at forhåndskvalifiserte Subwoolfer må utsette kveldens opptreden på grunn av smitte. De blir erstattet av bandet NorthKid.

Karlsen sier det ikke er ytterligere smitte blant artistene som skal delta i kveld.