I HARDT VÆR: Virginia Roberts Giuffre har levert et inn et søksmål med anklager rettet mot prins Andrew.

Prins Andrew stevnet for retten etter overgrepsanklager

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I august ble det kjent at Virginia Roberts Giuffre, et av de påståtte ofrene til den avdøde overgriperen Jeffrey Epstein, har levert et sivilt søksmål mot prins Andrew. Søksmålet er levert til en føderal domstol i New York.

Nå er Prins Andrew stevnet for retten. Det skriver blant annet The Guardian.

Ifølge rettsdokumenter avisen har fått tilgang til ble papirene om stevningen overlevert til prinsen 27. august. Tilsvarsfrist er satt til 17. september.

Buckingham Palace henviste The Guardian til et eksternt PR -byrå som representerer hertugen. En talsperson skal da ha sagt «ingen kommentar».

Ifølge søksmålet skal prins Andrew ha forgrepet seg på Giuffre på Epsteins eiendom på Manhattan, og andre steder, da hun var 17 år.

Giuffre har også tidligere stått fram og fortalt at hun fikk penger for å ha sex med prins Andrew.

Prins Andrew har tidligere benektet anklagene.

Søksmålet kommer to år etter at Epstein døde mens han satt varetektsfengslet i New York.

Epstein var tiltalt for menneskehandel og overgrep mot mindreårige.

SE VIDEO: I 2019 forteller Virginia Roberts Giuffre til BBC om da hun som 17-åring angivelig ble betalt for å ha sex med prins Andrew.