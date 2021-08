MANN FOR SIN BART: Abel «The Weeknd» Tesfaye stiller seg på skuldrene til Quincy Jones og Giorgio Moroder på sin nye singel. Foto: Richard Shotwell / Invision

Ukens låter: The Weeknd, Finneas og Kjartan Lauritzen

... samt et katastrofalt nytt comeback-forsøk fra Guns N’ Roses: Her er opp- og nedturene i helgens lyttebunke.

Av Marius Asp

The Weeknd – «Take My Breath»

Første smakebit fra The Weeknds kommende album levner liten tvil om at Abel Tesfaye har låst de blodskutte øynene sine på et spesifikt mål – dansegulvet. Hovedpersonen beskriver platen som «Quincy Jones møter Giorgio Moroder møter partylåtene fra den beste jævla kvelden i livet ditt». Såpass. «Take My Breath» vinner ingen priser for originalitet, til det er den for gjennomdynket i dyr og glinsende discopop fra overgangen mellom 70- og 80-tallet. Men effektiv? Dønn.

Ylva & Stig Brenner – «Bli her»

R&b på sørlandsk er ikke hverdagskost. Det burde det kanskje bli – i det minste med denne flotte duetten mellom Stig «Unge Ferrari» Brenner og vågsbygdingen Ylva Johnsen Olaisen som målestokk. Brenner har for lengst etablert seg som det nærmeste Norge kommer en «eier» av dette soundet, så den store overraskelsen her er Ylva: Hun henger meget godt med på notene – bokstavelig talt – i denne såre, men håpefulle meditasjonen over brusten kjærlighet.

Finneas – «A Concert Six Months From Now»

Finneas O’Connell er best kjent som lillesøsteren Billie Eilishs husprodusent, et faktum denne slentrende bagatellen ikke kommer til å endre noe som helst på. Sammenlignet med det sterke nye Eilish-albumet «Happier Than Ever» er produksjonen her nesten uutholdelig sidrumpa, og Finneas’ evner som låtskriver er mildt sagt ikke på samme nivå som hans talent bak spakene. Selv om det unektelig er noe sympatisk over å skrive og gi ut en ballade om hvor man gleder seg til å gå på en konsert som ligger et halvt år frem i tid: Dette holder strengt tatt ikke.

Hanne Mjøen – «Emotional Fever»

Det begynner å bli mange om det norske elektropop-beinet om dagen, og en av artistene det har boblet friskt rundt i noen år nå er Hanne Mjøen fra Oppdal. Uttrykket hennes kan beskrives som luftig, lettbeint og passe smakfullt – på godt og vondt. Problemet med «Emotional Fever» er at sangen mangler originalitet og vilje til å stikke seg ut i mengden. Resultatet er en pent balansert, men forglemmelig poplåt det er like lett å synge med på som å la være. Kjenner du den emosjonelle feberen koke av dette, er det muligens på tide å ta en tur innom fastlegen.

Adam Levine – «Good Mood»

Ingen skal beskylde Adam Levine for å spare solokarrieren sin til de viktige låtene eller de tunge temaene. «Good Mood» er hentet fra soundtracket til den kommende «Paw Patrol»-filmen, uten at at smårollingene kommer til å storme landets kinosaler på grunn av Maroon 5-vokalistens bidrag. Selve sangen er ikke så verst – den kunne nok vært et par hakk løsere i steget, men som optimistisk, fengende og livsbejaende sommerpop gjør den nytten. Og broen til refrenget er alene verdt en lytt.

Guns N’ Roses – «Absurd»

Mysteriet Axl Rose blir ikke mindre av den nye låten «Absurd», der GN’R-diktatoren visstnok har lurt med seg originalmedlemmene Slash og Duff McKagan i studio for første gang siden «The Spaghetti Incident?» (1993). Ikke at deres tilstedeværelse kan merkes i noen som helst grad: Dette er et verdiløst, liksom-tøft og brautende overskuddsprodukt fra drittalbumet «Chinese Democracy», og det høres – ikke minst på det nærmest demonstrative fraværet av noe som minner en melodi. Skam deg, Axl.

Kjartan Lauritzen – «Tada»

Elsker, elsker, elsker du Kjartan Lauritzen? Da går du sannsynligvis en god høst i møte – debutalbumet «Kjartanisme» slippes i september, og etter «Tada» å dømme, vil det by på mye Kjartan i monitor. Svært mye. For de av oss som er mer ambivalent innstilt til det vestlandske partypoprap-fenomenet, mangler denne manierte og temmelige masete andresingelen det skakke og hektende drivet som gjorde forgjengeren «Million» appellerende.