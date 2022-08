NATURAL BORN GRINNERS: Det er over 60 års aldersforskjell mellom Cora og Woody Harrelson, men ellers er de som to dråper vann. Bildet av Harrelson er fra filmen «Zombieland».

Babyen er prikk lik Hollywood-stjernen: − Kunne ønske jeg hadde håret ditt

En ni måneder gammel baby smiler akkurat som skuespiller Woody Harrelson. Nå har Cora fått et dikt fra Hollywood-stjernen.

«Ok men hvordan ser datteren vår ut som Woody Harrelson», spurte Danielle Grier Mulvenna på Twitter.

Hun la ved bilde av datteren Cora (ni måneder) og skuespiller Woody Harrelson (61), kjent fra blant annet «Natural Born Killers», «No Country for Old Men», «Zoombieland» og «The Hunger Games»-filmene.

Harrelson fikk sitt gjennombrudd i TV-serien «Cheers» på 1980-tallet. I 2014 spilte han politimannen Marty Hart i den kritikerroste serien «True Detective».

Ni måneder gamle Cora har ikke rukket å opparbeide seg en like lang liste skuespillerjobber og kan hittil ikke skryte av hverken priser eller nominasjoner – men hun har smilet på plass:

Skrev dikt til baby

Sammenligningen slo tydeligvis an hos Harrelson, som la ut et skjermbilde av Mulvennas tweet på Instagram, sammen med en ode til Cora:

You're an adorable child

Flattered to be compared

You have a wonderful smile

I just wish I had your hair

I diktet innrømmer den skallede 61-åringen at han gjerne skulle hatt babyens hår.

På Instagram har Mulvenna kommentert at hun ikke kan vente med å vise Cora dette når hun blir eldre, og at Harrelson har fått en ny fan for livet.

Leiemorderfar

Harrelsons egen familiebakgrunn er av den uvanlige sorten. Han var 12 år da han skjønte at hans lenge savnede far var en beryktet leiemorder.

Charles Harrelson var 69 år gammel da han døde i fengsel i 2007. Der sonet han en livstidsdom for å ha drept en dommer i Texas i 1979 – et drap som skal ha vært bestilt av den lokale mafiaen i delstaten.

I et The Guardian-intervju i 2012 åpnet Woody Harrelson seg om farens yrkesvalg.

– Jeg var 11 eller 12 år gammel da jeg hørte navnet hans bli nevnt på bilradioen, sa Harrelson da.

– Det ble snakket om Charles V. Harrelson og drapsrettssaken hans. Der sitter jeg og tenker «det kan ikke være en annen Charles V. Harrelson». Det er faren min de snakker om! Det var sprøtt å innse, fortsatte han.