KONGEN: Kong Harald og dronning Sonja på åpningen av det nye Nasjonalmuseet i juni.

Kong Harald innlagt på Rikshospitalet

Hans Majestet kong Harald (85) er på sykehus for utredning av feber. Tilstanden hans er stabil.

Det skriver kongehuset i en pressemelding.

«Hans Majestet Kongen ble i dag innlagt på Rikshospitalet for utredning av feber. Tilstanden er stabil», heter det i pressemeldingen.

Det er på Rikshospitalet at kongen har egen lege, livlegen Bjørn Bendz.

KONGENS BIL: En av kongens biler (i midten) ble observert ved Rikshospitalet torsdag.

I forrige uke deltok kong Harald i VM i seiling. Hans mannskap i «Sira» klatret til 10.-plass da VM for 8-metere ble avsluttet lørdag.

Kongens båt var på 13.-plass før siste konkurransedag i Genève, men med 5.- og 7.-plass avanserte «Sira» på listene – og endte på 10.-plass i feltet på 24 båter. Kong Harald fikk i den forbindelse anerkjennelse for sine ferdigheter.

– Han gir virkelig de yngre seilerne tøff konkurranse. Det er morsomt å se, sa arrangementskomiteens leder Jean Olivier Kerr til NRK.

– Det slår meg at han har et sterkt konkurranseinstinkt. Han er ikke her bare for å hygge seg og ha det gøy.

DELTOK I VM: Forrige uke var kong Harald på plass i Genève for å delta i VM i seiling.

Tidlig 2021 ble kongen operert for en skadet sene over høyre kne. Kongehuset opplyste den gang at operasjonen var vellykket, og at kongen er i fin form.

Tidlig i 2020 ble kongen innlagt på Rikshospitalet på grunn av svimmelhet. Han ble skrevet ut og friskmeldt etter noen uker. Kongen ble deretter innlagt igjen i begynnelsen av oktober for å operere inn en ny hjerteklaff. Operasjonen var vellykket, og kongen var sykemeldt ut måneden, skrev VG i en tidligere artikkel.

