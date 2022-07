KJENT FJES: Den 29 år gamle komikeren fra Nesodden har de siste årene vært aktuell med flere ulike prosjekter.

Martin Lepperød har giftet seg

Komiker og radio-profil Martin Lepperød (29) og Maren Strandmoe Bakken ga hverandre sitt ja lørdag.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Det bekrefter Lepperød i en Instagram-story lørdag ettermiddag.

– Det å gifte seg med Maren føles veldig naturlig, sa den tidligere «P3-morgen»-programlederen på telefon til VG før den store dagen.

Kjæresteparet, som har vært sammen siden 2015, gifter seg på Kleivstua hotell – 45 kilometer fra Oslo. Paret har invitert opp mot 100 gjester til en tre dagers feiring av kjærligheten.

– Det er alt mulig – en veldig god miks av forskjellige mennesker. Det blir bra dette her! Men, jeg er livredd for hvor stygt det kan bli.

– Hvorfor det?

– Nei, det er overtenning da. Det er mange fine mennesker samlet en hel helg. Også har man en tanke om at man skal ha et hyggelig øyeblikk og at det skal være fint, men jeg stoler ikke på vennene mine et sekund.

Lepperød sa fredag ettermiddag at fristelsen for fest er stor når man har samlet så mange.

– Hvis ikke alle går og legger seg, så går ikke jeg legger meg. Jeg vil ikke være den kjipe bare fordi det er mitt bryllup, så jeg er redd for formen når vi skal si ja til hverandre i morgen.

TV: Johan Simundstad, Giulia Hellesdatter og Martin Lepperød fra «Bislett BNB» som gikk på TV 2 i høst.

Lepperød er for mange kjent fra «P3-morgen», før han i januar valgte å takke for seg etter to år. Nå er han aktuell i P3-radioprogrammet «Dynga» sammen med Henrik Farley og Jonis Josef. Trioen hadde også podkasten «Karakter» sammen fra 2019 til 2021.

Komiker Jonis Josef og kjæresten Maren i april:

Plakat-trøbbel

Bryllupsforberedelsene har ifølge 29-åringen for det meste gått knirkefritt – bortsett fra plakaten som han var ansvarlig for å fikse.

– Jeg skulle ha en mindre plakat av meg og Maren som skulle henge ved inngangen, men vi har fått en gigantisk, selvstående papp-plakat, sier han.

Plakaten skal ha vært så stor at den ikke skal ha hatt plass i bilen, og måtte derfor sendes opp i en egen postbil.

– Akkurat det synes jeg var litt flaut. Den ser veldig narsissistisk ut, ler Lepperød.

– Hvor stor snakker vi?

– Den er høyere enn meg. Den er gigantisk!

Delte forlovelsen på direkten

Lepperød fridde til kjæresten, Maren, den 1. januar 2021. Han fortalte den gledelige nyheten på direkten på «P3 morgen» kort tid etter.

– Jeg fridde på den minste romantiske måten. Hvis jeg hadde forsøkt å fri på den dårligste måten, så hadde jeg ikke fått det til så dårlig som jeg gjorde det. Det var kanskje det dårligste frieriet jeg har hørt om, sa han til sin medprogramleder, Adelina Ibishi.

Til VG sa han at de begge var slitne dagen derpå etter nyttårsaftenen.

– Jeg dyttet borti henne og sa «jeg har tenkt til å fri til deg Maren. Jeg elsker deg over alt på jord», sa han til VG den gang.

– Jeg fikk overraskende høy puls, så klarte ikke å samle ordene som planlagt. Den lille talen jeg hadde planlagt ble ganske kort og klønete. Men hun sa ja selv om hun var fyllesyk og trøtt, så da tenker jeg det er ekte kjærlighet.