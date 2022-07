ARTIST: Karlsnes slo gjennom med Oslo-bandet Briskeby som var oppkalt etter området Briskeby i bydelen Frogner.

Lise Karlsnes har blitt mor

Briskeby-vokalist Lise Karlsnes (42) har fått sitt første barn.

Det røper artisten selv for sine 15.000 følgere på sin Instagram-profil søndag formiddag.

– Livet 2.0, skriver hun i innlegget som viser to bilder – et med en babyfot og et med en babyhånd som holder rundt en finger.

I kommentarfeltet renner gratulasjonene inn til den nybakte moren. En rekke kjendiskvinner har kommentert sine gratulasjoner, blant andre Anne Rimmen, Maria Mena og tvillingsøstrene Vita og Wanda Mashadi.

Det fremgår ikke om barnet er en gutt eller jente.

I et tidligere intervju med VG fortalte Karlsnes at hun hadde bestemt seg for å ikke få barn.

– Det er et valg jeg har tatt. Men å bli tante er noe av det råeste jeg har opplevd. Jeg har flere venner som har fått barn, men det er noe helt spesielt når det er søsteren din som har laget et sånt lite menneske, sa 42-åringen til VG den gang.

Karlsnes slo gjennom med Oslo-bandet Briskeby som var oppkalt etter området Briskeby i bydelen Frogner. Gruppen ble oppløst i 2005 og gjenforent i 2015.

42-åringen har også vært med i første sesong av TV-suksessen «Kompani Lauritzen», hvor hun havnet på en respektabel andreplass.