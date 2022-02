Anne Grete Preus i studio i 2009.

Arvestrid om instrumentene til Anne Grete Preus

Etter at artisten Anne Grete Preus døde i august 2019, har det oppstått en strid om tolkningen av hennes testamente. Hennes bror har nå tapt i tingretten.

Publisert: Nå nettopp

Den folkekjære artisten, som ble 62 år gammel, døde av sykdom i august 2019.

Hun hadde etterlatt seg et testamente skrevet våren 2018, som erstattet et tidligere testamente fra 2014. Det har nå oppstått uenigheter blant arvingene om hvordan det nye testamentet skal tolkes.

Det er hennes bror, Hans Ragnar Preus, som har tatt saken til retten.

– Partene er uenige med hensyn til hvordan deler av testamentet skal tolkes, heter det i dommen som kom fra Oslo tingrett.

De fem saksøkte, fire personer og Amnesty International Norge, fikk medhold i Oslo tingrett og Hans Ragnar Preus må betale sakskostnader på 148.500 kroner.

– Uavkortet til fondet

Stridens kjerne dreier seg om en del av hennes instrumenter som eies av Villa Elvestrøm A/S, et selskap som i sin tid ble opprettet av Anne Grete Preus og hvor hun var eneaksjonær.

Selskapet og deler av innboet og løsøre er ifølge dommen ikke omtalt i testamentet.

– Disse eiendelene tilfaller hennes bror, Hans Ragnar Preus, idet han er hennes legalarving, heter det i dommen.

Partene er ifølge dommen enige om at eierforholdet til instrumentene innebærer at disse ikke uten videre kan deles ut til de som er nevnt i testamentet.

– Hans Preus har gjort gjeldende at det er fastsatt instrukser fra Anne Grete til bobestyrer som innebærer at dødsboet skal kjøpe instrumentene av Villa Elvestrøm AS og deretter dele dem ut til de personer som er omtalt i testamentet, heter det i dommen.

Selskapet sto i 2020 oppført med eiendeler for 623.000 kroner og et resultat før skatt på 36.000 kroner.

– Mitt håp med skiftesaken var at Anne Grete sitt testamente skulle fullbyrdes. Dernest var målet mitt at vi skulle få fondet opp og stå, ved at midlene til utkjøp av instrumentene som skulle gis til dem de var testamentert skulle gå uavkortet til fondet. Hadde vi blitt hørt på dette, hadde begge deler vært uproblematisk, sier Hans Ragnar Preus til VG.

Han forteller at han har opprettet Anne Grete Preus fondet, som blant annet har som formål å «forvalte musikalske verk med og uten tekst av Anne Grete Preus og å dele ut stipend til kvinnelige musikere».

– Når vi nå tapte skiftesaken blir første prioritet å etterkomme Anne Gretes siste vilje, men dessverre blir det vanskeligere å få til et kraftfullt fond som skulle være en stor del av hennes musikalske arv, men noe skal vi da få til, sier han.

Fikk ikke gjennomslag

I testamentet er det blant annet bestemt at leiligheten til Anne Grete Preus skal selges og at salgssummen sammen med bankkonti og aksjesparekonti skal arves med et fastsatt beløp til tre personer, mens det resterende skal fordeles med 20 prosent til hver av de saksøkte.

De saksøkte i saken viser til at testamentet ikke har bestemmelser om at det skal opprettes et fond eller at midler fra Villa Elvestrøm AS skal inngå i et fond.

– Hun hadde heller ikke spesifikke ønsker om å tilgodese broren. Også partsklaringen til Hans Preus bekrefter at de var enige om at de ikke skulle gi hverandre noe. Det er derfor ikke grunn til å tro at utelatelsen av selskapet skyldes at hun visste at dette medførte at han ville arve det. Hun så i realiteten for seg en avvikling av selskapet da hun døde og at avviklingen ble gjennomført slik at testamentet ble oppfylt, fremholder de saksøkte i dommen fra Oslo tingrett.

Retten frifinner de saksøkte.

– Det hadde vært naturlig at selskapet var omtalt dersom det var meningen at det skulle tilføres til dels betydelige likvide midler for instrumentene og ha en rolle etter hennes død, heter det i rettens vurdering.

Men det betyr ikke at de som er nevnt i testamentet uten videre kan få instrumentene siden de ikke fantes i boet på dødsfallstidspunktet.

– En løsning må eventuelt besluttes og gjennomføres i selskapets regi i den grad dette er mulig innenfor de rammer som følger av skatte- og regnskapslovgivningen. Selskapet har imidlertid ingen rettslige forpliktelser til å gjøre dette, heter det.

VG har vært i kontakt med Pål Remman, advokaten til Hans Ragnar Preus, som foreløpig ikke ønsker å kommentere saken. Det gjør heller ikke de saksøktes advokat, Karoline Henriksen.