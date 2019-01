BLOGG: Kenza Zouiten Subosic er kjent som en av Sveriges største bloggere med over én million lesere i uken. Foto: JESSICA GOW / TT / TT NYHETSBYRÅN

Den svenske toppbloggeren Kenza Zouiten (27) er gravid

RAMPELYS 2019-01-01T16:57:45Z

En av Sveriges største bloggere røper at hun er gravid.

Publisert: 01.01.19 17:57

Det røpet bloggeren til sine 1,7 millioner følgere på Instagram. Kenza Zouiten (27) driver en av Sveriges mest leste bloggere, som har over én million lesere i uken.

– Ord kan ikke beskrive hvor mye kjærlighet vi føler for denne lille allerede, skriver Zouiten på Instagram.

Bloggeren venter sitt første barn sammen med ektemannen Aleksandar Subosic (33), som hun giftet seg med i fjor sommer. Zouiten har tidligere vært åpen på bloggen sin om at hun har hatt vanskeligheter med å få barn, og at paret nesten hadde gitt opp håpet.

« For å være ærlig, så var vi ikke sikker på om dette ville skje med oss – men vi ga aldri opp, vi mistet aldri håpet og vi sluttet aldri å kjempe for drømmen vår. Vi gikk gjennom dårlige nyheter etter dårlige nyheter, sjokk, skuffelse, sprøyter, frykt, defekte embryoer », skriver hun på bloggen, og legger til at hun ble gravid på den naturlige måten.

Bloggeren røper at babyen vil komme i begynnelsen av sommeren – om alt går som planlagt.

Zouiten har drevet bloggen i over 12 år og har vunnet flere priser for den. I tillegg til å være en av Nordens største bloggere, er hun modell, designer, TV-host og entreprenør. Den kjente bloggeren står også bak motemerket «IvyRevel», som selges i 80 land.

Ifølge nettstedet BreakIt hadde hun i 2015 mer en fem millioner kroner i inntekt. Kenza ble i 2018 kåret til en av Sveriges mektigste kvinner, ifølge VA .

