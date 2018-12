EKTEPAR: Kim og Kanye giftet seg i 2014 og hadde storslagent bryllup i Italia og Frankrike. Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Kim Kardashian fikk julegave til 123 millioner kroner

Kanye West ga realitystjernen en julegave litt utenom det vanlige.

Rapperen Kanye West (41) har gjort en avtale om å kjøpe en luksuriøs leilighet på Miami Beach. Det får TMZ og PageSix bekreftet fra anonyme kilder.

West og konen Kim Kardashian (38) skal ha vært på utkikk etter den rette boligen i Miami-området en god stund, hevder nettstedenes kilder.

Realitystjernen skal ha falt for den luksuriøse bygningen, som har fått navnet «Faena House». West bestemte seg derfor å gjøre et hemmelig kjøp for å overraske konen sin til jul.

Leiligheten har en størrelse på rundt 430 kvadratmeter, som inkluderer fire soverom, fem bad og en kjempestor terrasse. Den 18 etasjers bygningen skal ha tilgang til et treningsstudio, bassengområde, spa og garasje - og ligger rett ved stranden.

Den luksuriøse leiligheten hadde først en prisantydning på 137 millioner kroner, men rapperen fikk den til en rabattert pris på cirka 123 millioner kroner, skriver TMZ .

«Faena House» er designet av den kjente arkitekten Norman Foster. Bygningen er også et hjem for flere kjente forretningspersoner og investorer, som milliardæren Ken Griffin og forretningsmannen Len Blavatnik.

Kim Kardashian og Kanye West giftet seg i 2014 og hadde storslagent bryllup i Italia og Frankrike.

Ekteparet har barna North West (5), Saint West (3) og Chicago West (11 mnd) sammen. Sistnevnte ble båret frem ved hjelp av surrogatmor , fordi realitystjernen fikk svangerskapsforgiftning i begge de tidligere svangerskapene.

